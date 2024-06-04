04 июня 2024, 12:38

Состояние коммунальной техники проверили в Ступине

Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Делегация Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с администрацией Ступина посетила с проверкой МКУ «Благоустройство». Специалисты оценили готовность коммунальной техники к уборке придомовых и дворовых территорий, а также укомплектованность штата.

По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислава Мурашова, на территории региона уже началась активная подготовка к предстоящему зимнему сезону.

В ходе инспекции проверили наличие противогололедных материалов, механизированных средств, маршруты уборки, штат сотрудников, назначение мастеров на участки и контракты на привлечение дополнительного персонала.

«Также обсуждается вопрос о приобретении дополнительной техники и оборудования», - добавил Мурашов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ступино
04 июня 2024, 13:04
Лечебный корпус в Мещерском реконструируют к 2025 году
Пресс-служба Минстроя МО
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Реконструкция лечебного корпуса Московской областной психиатрической больницы № 2 имени Яковенко продолжается в городском округе Чехов. Завершить работы планируется до конца следующего года.

В Минстрое Подмосковья рассказали, что сейчас рабочие выполняют демонтаж внутренних конструкций здания.

На объекте трудятся 20 человек и пять специализированных машин. Ведутся работы по выносу наружных инженерных сетей и теплотрассы, устройство временного энергоснабжения и объездной дороги.

Площадь земельного участка составляет 1,77 гектара. Здание больницы площадью свыше девяти тысяч квадратных метров рассчитано на 420 коек. Сдать корпус в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Чехов
04 июня 2024, 13:01
Инженер из Мытищ получил льготную ипотеку и приобрел жилье
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Благодаря программе «Социальная ипотека» специалисты получают возможность приобрести жилье. Ученый из городского округа Королев Глеб Ларин теперь живет в своей квартире в Мытищах.

Инженер 1-й категории, работающий в РКК «Энергия» уже почти 10 лет, уточнил, что с детства увлекался сборкой конструкторов и интересовался технической литературой. Предложение принять участие в жилищной программе стало для Глеба крайне актуальным, так как ранее он снимал жилье.

После получения сертификата молодой специалисты быстро подобрал подходящий для него вариант.

«У меня небольшая скромная „однушка“. Сделал ремонт, завез мебель», - поделился ученый.

Программа «Социальная ипотека» стартовала в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Благодаря участию в ней медики, учителя, молодые ученые, специалисты в области ОПК и тренеры могут стать собственниками жилья на льготных условиях. Она также способствует привлечению новых кадров в регион.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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04 июня 2024, 12:59
Еще один врач получил квартиру в Люберцах по льготной программе
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Еще один врач из Люберец получила новое жилье по льготной программе. Терапевт Анна Бильтагурова приобрела квартиру по социальной ипотеке для своей семьи.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Анна работает участковым терапевтов в Люберецкой областной больнице, ее стаж приближается к 20 годам.

«Работу свою люблю, нравится помогать людям. Очень мотивирует, когда получается вовремя перехватить серьезное заболевание. Ведь лечение начинается именно с прихода в кабинет терапевта, дальше мы направляем пациента согласно обследованию», - рассказала она.

Около 10 лет семья Бильтагуровых снимала жилье. После участия в программе поддержки они смогли приобрести собственную квартиру в том же районе.

«Мы выбрали дом недалеко от того, где снимали раньше. Район нам хорошо знаком. Мне пешком дойти до работы. Здесь дочка ходит в школу, сын уже студент. Теперь у нас своя „трешка“. Взяли на вторичном рынке сразу с ремонтом. Уже живем. В новой квартире нравится все. Больше всего, то что она есть», - рассказала Анна.

Программу социальной ипотеки реализуют в Подмосковье с 2016 года. Получить собственное жилье по ней могут учителя, медики, молодые ученые и другие специалисты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Врачи Ипотека Социальная ипотека Квартиры
04 июня 2024, 12:48
Более 100 новорожденных с низкой массой тела спасли в Подмосковье с января
Unsplash
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С начала года в Подмосковье спасли почти 1,7 тысячи детей, появившихся на свет раньше срока. При этом 140 новорожденных были с экстремальной или низкой массой тела — менее 1,5 килограмма.

«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой, необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока», - сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В Московской области работает шесть перинатальных центров и НИИ акушерства и гинекологии. В регионе создана трехуровневая система родовспоможения, направленная на оказание своевременной помощи женщинам и новорожденным.

Напомним, для будущих мам в Московской области работает портал. Там собрана вся актуальная информация о системе родовспоможения Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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