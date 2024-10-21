Состояние дворов проверили в деревне Евсеево в Павловском Посаде

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Жители рассказали про работу аптеки, цены и перечень лекарств, а также установку лавочек со спинками для пожилых людей.

Заместитель главы также осмотрел состояние придомовых территорий и обсудил с собственниками установку освещения. Все замечания передали профильным ведомствам.

Также заместитель главы округа Александр Белоусов провел обход территорий в микрорайоне Филимонов. Он проверил капитальный ремонт кровли домов на улице Первого Мая и благоустройство дворовых территорий.

«Жители обратились ко мне с просьбой восстановления снегозадержателя на кровле доме № 16 на улице Первого Мая. Обращение передал коллегам для рассмотрения и решения. Данный вопрос взят под личный контроль», - отметил Александр Белоусов.

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