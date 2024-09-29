29 сентября 2024, 00:25

Состояние дворов и детских площадок проверили в чеховском селе Троицкое

Телеканал «360»
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Замглавы городского округа Чехов Алексей Родин вместе с профильными специалистами администрации осмотрел дворы и детские площадки села Троицкое. Такие мониторинги в муниципалитете проводят каждую неделю.

Кроме дворов и придомовых территорий проверили также детские площадки. Все замечания сразу берут в работу.

«Расчистить, убрать. Вы говорите, что у вас тут все в идеале, а по факту получается так, что опять кто-то недоглядел», - отметил Алексей Родин.

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Дворовые территории и общественные пространства села Троицкое в городском округе Чехов проверила комиссия из администрации. Замглавы Чехова Алексей Родин дал несколько поручений профильным специалистам.

«Меня интересует вот эта конструкция. С учетом того, что она вся проржавевшая. Надо ее заменить. Там еще провода торчат», - сказал он.

Горожане во время обхода обращаются к Алексею Родину с просьбами. Одна из них - открытие аптеки.

«Два помещения с торца освобождаются, где раньше была парикмахерская и аптека. Очень много людей хотят, чтобы сделали здесь аптеку. Потому что люди в основном живут здесь, на этой территории, очень много пожилых, а ближайшая аптека далеко, там где „Верный“ за остановкой», - поделилась жительница Троицкого.

Благоустройство Чехов
28 сентября 2024, 20:26
Жители Солнечногорска выберут главный в округе объект исторического наследия
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Жители Солнечногорска смогут проголосовать за мастерскую управления «Сенеж», которая участвует в программе «Место силы России». Проект популяризирует географические и природные объекты, обладающие культурными, духовными и историческими ценностями в России.

Мастерская управления «Сенеж» появилась в Солнечногорске в феврале 2019 года и стала площадкой для участников проектов и конкурсов платформы «Россия - страна возможностей», а также для руководителей, управленцев и молодежного актива. Здесь проводят образовательные мероприятия и молодежные форумы, включая «Территорию смыслов».

«Цель проекта „Места силы России“ - познакомить людей с уникальными природными и рукотворными объектами на территории России, имеющими высокий туристический потенциал и обладающими значимыми ценностями», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Проект реализуют при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». Проголосовать за мастерскую управления «Сенеж» можно по ссылке.

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Солнечногорск
28 сентября 2024, 20:06
Чемпионат Подмосковья по футболу пройдет в Солнечногорске 28 сентября
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Матч 19-го тура Чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд Лиги Б-1 пройдет на стадионе «Металлург» в Солнечногорске 28 сентября. Игра стартует в 16:00.

Чемпионата Московской области состоит из 22-х туров. После Наро-Фоминска местная команда сыграет с футбольными клубами «Чайка» из Королева, «Витязь» - Спортивная школа «Старый городок» из Одинцова и «Дизайн-Окно» из Пушкина.

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В перерыве матча разыграют ценные призы, сертификаты от партнеров команды и футбольной атрибутики команды Солнечногорска.

«Приглашаем любителей футбола посетить матч и поддержать команды! Игроки знают, насколько важна поддержка болельщиков, особенно сейчас, когда сезон понемногу подходит к концу и любая встреча может стать решающей. В настоящее время футбольный клуб „Солнечногорск“ занимает четвертую строчку областного чемпионата», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Чемпионата Московской области состоит из 22-х туров. После Наро-Фоминска местная команда сыграет с футбольными клубами «Чайка» из Королева, «Витязь» Спортивная школа «Старый городок» из Одинцова и «Дизайн-Окно» из Пушкина.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

На поле выйдут футболисты клубов «Солнечногорск» и «Нара» из Наро-Фоминска. В перерыве матча разыграют ценные призы, сертификаты от партнеров команды и футбольной атрибутики команды Солнечногорска.

«Приглашаем любителей футбола посетить матч и поддержать команды! Игроки знают, насколько важна поддержка болельщиков, особенно сейчас, когда сезон понемногу подходит к концу и любая встреча может стать решающей. В настоящее время футбольный клуб „Солнечногорск“ занимает четвертую строчку областного чемпионата», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Спортсмены Солнечногорск Футбол
28 сентября 2024, 19:24
Систему электроснабжения котельной на Нагорном шоссе в Химках обновили
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В городском округе Химки специалисты «Мособлэнерго» модернизировали систему электроснабжения котельной на Нагоном шоссе. Они обновили силовые трансформаторы.

Сотрудники «Мособлэнерго» заменили силовые трансформаторы на подстанции, снабжающей электроэнергией котельную на Нагорном шоссе в городском округе Химки.

«Мы осуществляем текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории нашего округа. Также реализуем производственные и инвестиционные программы», - сказал начальник химкинского производственного объединения «Мособлэнерго», депутат местного Совета депутатов Владимир Суслов.

Отметим, ранее специалисты энергосетевой компании установили новую станцию для зарядки электромобилей мощностью 22 киловатта. Она расположена у дома № 4 на улице Строителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Электричество
28 сентября 2024, 18:55
Библиотеку имени Чехова в Истре отремонтируют к ноябрю
Татьяна Прокофьева
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В Истринской центральной библиотеке им. А. П. Чехова продолжается ремонт. Рабочие обновляют тамбур и фойе.

В тамбуре выровняли стены, установили облицовочные панели. Теперь здесь есть новые светильники и тепловая завеса, а также ожидается установка противопожарных дверей, откосов и подоконников.

В фойе библиотеки заменили электропроводку, выровняли и покрасили стены, уложили новую плитку из керамогранита, планируют установить стеклянные двери. Заменят здесь и мебель, а также будет переоборудован гардероб.

Вскоре в библиотеке появится современная выставочная система для картин с подсветкой.

Истринская центральная библиотека им. А. П. Чехова пользуется популярностью. Ежегодно сюда записывается свыше шести тысяч читателей. В год ее посещают более 40 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о последних ремонтных работах на дорогах.

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Истра

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