Состояние дворов и детских площадок проверили в чеховском селе Троицкое

Кроме дворов и придомовых территорий проверили также детские площадки. Все замечания сразу берут в работу.

«Расчистить, убрать. Вы говорите, что у вас тут все в идеале, а по факту получается так, что опять кто-то недоглядел», - отметил Алексей Родин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дворовые территории и общественные пространства села Троицкое в городском округе Чехов проверила комиссия из администрации. Замглавы Чехова Алексей Родин дал несколько поручений профильным специалистам.

«Меня интересует вот эта конструкция. С учетом того, что она вся проржавевшая. Надо ее заменить. Там еще провода торчат», - сказал он.

Горожане во время обхода обращаются к Алексею Родину с просьбами. Одна из них - открытие аптеки.

«Два помещения с торца освобождаются, где раньше была парикмахерская и аптека. Очень много людей хотят, чтобы сделали здесь аптеку. Потому что люди в основном живут здесь, на этой территории, очень много пожилых, а ближайшая аптека далеко, там где „Верный“ за остановкой», - поделилась жительница Троицкого.