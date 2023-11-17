17 ноября 2023, 22:00

Состояние дорожной техники перед зимой проверили в Дмитрове

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Администрация Дмитровского округа и сотрудники Госавтоинспекции проверили готовность дорожной техники компании «Белый Раст». Предприятие подготовило порядка 40 спецмашин для уборки дорог зимой.

«Для сотрудников ГАИ важна безопасность и жизнь граждан, поэтому техника должна выходить на линию полностью исправная» - рассказал начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции по Дмитрову Константин Марук.

Состояние техники оказалось удовлетворительным.

«„Белый Раст“ содержит автомобильные дороги расположенные на территории Дмитрова, это региональные сети - улицы Профессиональная и Махалина» - сообщил начальник отдела по дорожно-транспортному хозяйству округа Сергей Зезуль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров
17 ноября 2023, 21:29
Гимнастки из Лобни стали лучшими на первенстве Подмосковья
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Воспитанницы МБУ ДО СШ «Академия Спорта» заняли первое место на первенстве Московской области по художественной гимнастке в групповых упражнениях. В соревнованиях поучаствовали сильнейшие команды городов Подмосковья.

«В результате соревнований лобненские команды II и III юношеского разрядов стали победителями Первенства Московской области. Хороший результат показала и команда I спортивного разряда. Она вошла в шестерку сильнейших в регионе», - сообщили в администрации муниципалитета.

Спортсменок тренируют Светлана Кузьмина и Екатерина Агальцова. Академия спорта находится в Лобне на улице Чехова, 3.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
17 ноября 2023, 20:57
Повар из Звенигорода Олег Коробань возродил в своем ресторане традиции старинной русской кухни
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Повар из Звенигорода Одинцовского городского округа Олег Коробань возродил традиции старинной русской кухни Придонья. В его ресторане можно попробовать баранину, пюре, репу и другие блюда.

«Наше старинное блюдо состоит из репы, баранины, баранины непростой, а томленой в квасе и шалфее. Вот такой непростой набор ингредиентов, а получается идеальное казачье блюд, обыгранное, конечно, в современной интерпретации», - рассказал повар.

Сначала следует запечь репу при 200 градусах, затем поставить на нее баранину.

«Дальше нам нужно заняться нашей бараниной. Сначала вдоль волокон, затем поперек. Это главное правило, для того, чтобы баранина была мягчайшей и прям таяла. Баранина - мясо непростое. Поэтому вдоль волокон вначале», - пояснил Коробань.

Сам Олег Коробань из небольшого хутора в Ростовской области. Всерьез увлекся возрождением рецептов старинной русской кухни в ресторане в Звенигороде. Повар уверен, что те самые блюда, которыми лакомились наши предки, незаслуженно недооценены и забыты.

Всегда считалось, что русская кухня жирная, тяжелая и уж никак не сочетается с правильным питанием. Это заблуждение, считает Коробань.

«Смотрите, какой баланс. У нас сегодня баранина - это жирное мясо. У нас с вами репа. Плюс у нас хруст есть. Добавлена современная нотка в виде чили. То есть мы обыгрываем рецептуры», - заявил кулинар.

В ресторане в Звенигороде есть ферментированные щи из квашенной капусты, похлебка с рыбой, котлета пожарская, тельное. Рецепты старинные, однако оформление и подача современные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
17 ноября 2023, 20:28
Компания «Техаромснаб» из Мытищ отправит печи-буржуйки в зону СВО
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Компания «Техаромснаб» из Мытищ направит в зону СВО 10 печей-буржуек. Гуманитарную помощь отправится бойцам через неделю.

Печи для военных при сгорании материалов совсем не выпускают дым и обогревают большие помещения. Также в них можно разогревать еду и кипятить воду.

Всего компания отправила 30 таких средств обогрева в зону боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Волонтеры
17 ноября 2023, 20:19
Парк Ветеранов в Мытищах благоустроят летом 2024 года
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Реконструкцию в парке Ветеранов завершат летом 2024 года. На данный момент специалисты сделали две трети основания тропиночных сетей. Весной рабочие приступят к установке игрового комплекса в стилистике авиации.

Неподалеку установят памятник прославленной летчице, Герою Советского Союза и почетному жителю Мытищ Нине Распоповой. Сейчас монумент находится на реконструкции. Все элементы детской площадки изготовят под заказ.

Работы проводят по программе «Комфортная среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи

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