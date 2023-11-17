Состояние дорожной техники перед зимой проверили в Дмитрове
Администрация Дмитровского округа и сотрудники Госавтоинспекции проверили готовность дорожной техники компании «Белый Раст». Предприятие подготовило порядка 40 спецмашин для уборки дорог зимой.
«Для сотрудников ГАИ важна безопасность и жизнь граждан, поэтому техника должна выходить на линию полностью исправная» - рассказал начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции по Дмитрову Константин Марук.
Состояние техники оказалось удовлетворительным.
«„Белый Раст“ содержит автомобильные дороги расположенные на территории Дмитрова, это региональные сети - улицы Профессиональная и Махалина» - сообщил начальник отдела по дорожно-транспортному хозяйству округа Сергей Зезуль.
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