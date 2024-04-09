09 апреля 2024, 13:40

Состав подарочного набора «Я родился в Подмосковье» расширили

Пресс-служба Минздрава МО
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Родители новорожденных могут получить подарок от губернатора в Подмосковье. Это коробка с необходимыми в первые месяцы жизни ребенка вещами. Туда входят 50 важных предметов, в том числе одежда, игрушки, средства гигиен и многое другое. В их состав также включили светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, получить подарок могут родители, чей ребенок родился в Подмоскове и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.

«Мы проводим масштабную работу, направленную на повышение качества и доступности медицинской помощи. В регионе реализуется проект „Наша женская консультация“, закупается новое оборудование, вводятся новые сервисы, например, индивидуальное сопровождение беременности и телемедицинские консультации. Важно заботиться не только о комфорте, но и о безопасности новорожденных. Именно поэтому мы приняли решение о расширении состава подарочного набора», - сказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого из них. Родители также могут получить денежный эквивалент в размере 20 тысяч рублей. Подать заявку на выплату можно не выходя из палаты роддома.

Подробнее о системе родовспоможения в Подмосковье можно узнать по ссылке.

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Дети Здравоохранение
09 апреля 2024, 13:59
Рекультивация бывшего мусорного полигона в Шатуре достигла 56%
Фото Минэкологии
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Рекультивация полигона ТКО «Шатурский» продолжается в Подмосковье. На данный момент работы выполнили более чем на 56%. Объект рекультивируют в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

«На настоящий момент полностью завершены работы по устройству дренажа и шпунтового ограждения. На 99% завершено формирование тела полигона и армогрунтовой стены. Рекультивация проходит в соответствии с графиком», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Полигон закрыли в 2020 году. За время работы он скопил в себе 2,5 тысячи кубических метров отходов и занял площадь 14,2 гектара. Ожидается, что рекультивация объекта завершится уже в 2024 году.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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Полигоны Экология
09 апреля 2024, 13:41
Спад весеннего половодья зафиксировали на реке Кунье в Подмосковье
РусГидро
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Загорская гидроэлектростанция успешно преодолела пик весеннего половодья, а активная фаза этого периода на реке Кунье завершилась. В последние дни наблюдается стабильное ежедневное снижение расхода воды в реке Кунье.

Специалисты гидростанции сообщают, что с 4 по 8 апреля суммарный приток воды в нижнее водохранилище уменьшился почти в шесть раз - с 27,17 м3/с до 4,72 м3/с. В период половодья обычно среднегодовой показатель составляет 18-22 м3/с.

В этом году в Московской области наблюдается обильное половодье, вызванное быстрым потеплением на прошлой неделе и интенсивным таянием снега. Это привело к резкому подъему уровня воды в реках.

С начала половодно-паводкового периода Загорская ГАЭС продолжает работать в штатном режиме. Из-за конструктивных особенностей гидроузла станция не регулирует сток реки Куньи, на которой находится нижнее водохранилище. Другими словами, количество воды, поступающее в водохранилище, соответствует количеству, которое проходит через водосбросные сооружения.

«Несмотря на то что основная волна весеннего половодья прошла, расслабляться рано», - отмечает главный инженер Загорской ГАЭС Владимир Крымов.

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Реки
09 апреля 2024, 13:31
Доходы от приватизации имущества Подмосковья составили 143 миллиона рублей с начала года
Фото Минимущества
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За три месяца 2024 года доходы от приватизации имущества Московской области превысили 140 миллионов рублей. Каждый реализованный имущественный комплекс, включенный в прогнозный план приватизации, длительное время не использовался.

«В числе таких объектов, к примеру, помещение на первом этаже многоквартирного дома в Долгопрудном за 73 миллиона рублей, комплекс имущества, включающий в себя 23 объекта в Ельце Липецкой области за 19 млн рублей», - сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, сейчас на торги выставили десять лотов на общую сумму 300 млн рублей.

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Доходы
09 апреля 2024, 13:28
Протекающий коллектор возле ДК «Красная Поляна» в Лобне заменят в течение недели
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела оперативное совещание со своими заместителями. Одной из главных тем стал ямочный ремонт дорог и устранение подтоплений на городских территориях.

Уже выполнены работы по устранению подтопления по адресу Букинское шоссе, 20. Сотрудники компании «Чайка» начали работы возле дома культуры «Красная Поляна», где из-за повреждения городского коллектора на частной территории уже несколько лет происходит протечка колодца. По словам Анны Кротовой, новый коллектор уложат в течение недели. В планах также обследование и реконструкция системы ливневой канализации в городе.

Также 12 апреля отмечается двухлетие инициативы по сбору гуманитарной помощи под названием «Доброе дело». В этот день жители могут принести продукты, предметы первой необходимости, одежду и медикаменты в пункты сбора, расположенные в культурных центрах «Чайка», «Красная Поляна», «Луговая», а также в школах № 8 и № 10. Собранную помощь отправят в региональный распределительный центр «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе.

«27 апреля стартует региональная акция „День добрых дел“. В ней примут участие ученики школ, а также взрослые, которые захотят присоединиться к разнообразным активностям, таким как спортивные мероприятия, физический труд или экскурсии. Мы проведем конкурс среди школьников на лучшую поделку к Пасхе и отправим теплые приветы из дома, сделанные руками ребят, нашим бойцам», - рассказала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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Благоустройство ЖКХ Лобня

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