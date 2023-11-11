Состав нового созыва молодежного парламента избрали в Можайске

19 октября проходил конкурс, где будущие парламентарии рассказали о своей деятельности и представили авторские проекты, направленные на развитие муниципалитета.

Один из кандидатов Матвей Уваров рассказал, что избирается в парламент, чтобы стать голосом молодежи, который будет вести их творить хорошие дела и побудит принимать участие в общеобразовательных мероприятиях. В молодежном парламенте Матвей видит себя в общественной работе, поскольку умеет выстраивать диалог с людьми, организовать коллектив и вести за собой.

«Хочется участвовать в разных проектах, которые направлены с молодежью, потому что я сама еще молодежь и мне очень легко работать с молодежью. Я работаю на поселке Гидроузел, помимо молодежи и детей я работаю еще с более старшим поколением. В принципе мне дается общение, что с молодежью, что со старшим поколением, ну более легко. Со всеми могу найти общий язык», - рассказала кандидат Александра Лашина.

Председатель Совета депутатов городского округа Можайский Лидия Афанасьева из всех проектов выделила спорт, образование, культуру и другие.

«Это исторические и патриотические направления. Очень интересная наша молодежь, активная, все они участвовали в выборах, все они участвовали в общественной жизни нашего городского округа и все не равнодушны к своему родному краю. Это радует!» - сообщила Лидия Афанасьева.

Уже с нынешними парламентариями председатель Совета депутатов округа провела первое заседание. Сейчас молодежь работает над обсуждением дальнейшего плана работ, который будет направлен на развитие Можайского округа.

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