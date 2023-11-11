11 ноября 2023, 16:49

Состав нового созыва молодежного парламента избрали в Можайске

Телеканал «360»
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Новый состав молодежного парламента избрали в Можайске. 32 кандидата претендовали на 20 мест. Тем, кто не прошел конкурс, предложили должности консультантов.

19 октября проходил конкурс, где будущие парламентарии рассказали о своей деятельности и представили авторские проекты, направленные на развитие муниципалитета.

Один из кандидатов Матвей Уваров рассказал, что избирается в парламент, чтобы стать голосом молодежи, который будет вести их творить хорошие дела и побудит принимать участие в общеобразовательных мероприятиях. В молодежном парламенте Матвей видит себя в общественной работе, поскольку умеет выстраивать диалог с людьми, организовать коллектив и вести за собой.

«Хочется участвовать в разных проектах, которые направлены с молодежью, потому что я сама еще молодежь и мне очень легко работать с молодежью. Я работаю на поселке Гидроузел, помимо молодежи и детей я работаю еще с более старшим поколением. В принципе мне дается общение, что с молодежью, что со старшим поколением, ну более легко. Со всеми могу найти общий язык», - рассказала кандидат Александра Лашина.

Председатель Совета депутатов городского округа Можайский Лидия Афанасьева из всех проектов выделила спорт, образование, культуру и другие.

«Это исторические и патриотические направления. Очень интересная наша молодежь, активная, все они участвовали в выборах, все они участвовали в общественной жизни нашего городского округа и все не равнодушны к своему родному краю. Это радует!» - сообщила Лидия Афанасьева.

Уже с нынешними парламентариями председатель Совета депутатов округа провела первое заседание. Сейчас молодежь работает над обсуждением дальнейшего плана работ, который будет направлен на развитие Можайского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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Можайск
11 ноября 2023, 15:38
Открытый турнир по киле прошел в Раменском
Телеканал «360»
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Открытый турнир по киле прошел в Раменском городском округе. Игра представляет собой смесь регби, борьбы и футбола. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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Сразиться в русской народной игре в городской округ Раменский приехали семь команд из Подмосковья, Владимира и Москвы. Одновременно на поле могут находиться по пять человек от каждой команды. Задача как в регби - забежать или запрыгнуть с мячом в руках в зачетную зону соперника.

Президент ОФСОО «Федерация килы России» Дмитрий Черняк рассказал, что игра связана с русскими традициями.

«Кила - это игра, связанная с русской традицией. Важно чтобы дети через такую ненавязчивую игровую форму прикасались, постигали русские духовно-нравственные основы», - подчеркнул Дмитрий Черняк.

Кила была популярной командной игрой на Руси в XVII–XIX веках, но в какой-то момент оказалась забыта. Возрождением самобытной игры в Раменском занялись в 2014 году.

Бронзовым призером турнира в этот раз стала команда «Волонтеры» из Раменского, на втором месте спортсмены из Жуковского, главный приз завоевали хозяева поля - сборная «Дружба» из поселка Быково.

Раменское
11 ноября 2023, 14:53
Свыше 150 первоклассников посвятили в лицеисты в Шатуре
Телеканал «360»
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Более 150 учащихся первых классов посвятили в лицеисты в Шатуре. Все дети — воспитанные, любознательные и образованные ученики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Лицей в Шатуре открылся в 1992 году. Тогда в нем было всего шесть классов. В 2023 году в эксплуатацию сдали новый корпус с говорящим названием «Перспектива». Теперь в учреждении обучаются почти 180 человек из первых классов.

Директор МБОУ «Лицей г. о. Шатура» Александр Кошелев рассказал о процессе взаимодействия с детьми.

«К нам приходят обычные дети, но мы делаем так, чтобы в конце они показали, что они настоящие лицеисты. Ну и в процессе добивались результатов и не только оценками, но и еще творческими способностями нас поражали», - подчеркнул Александр Кошелев.

Отметим, что потенциал для развития творческих способностей в Лицее действительно есть. Здесь работает хор, театральная студия, туристический клуб, есть отряд Юнармии и секция карате. Что касается учебы, то в образовательном учреждении углубленно изучают математику и физику. При этом информатику в Лицее начинают преподавать с пятого класса. В седьмом классе ученики уже программируют.

То, что лицеист - звучит гордо, подтверждают выпускники. Половина из них - студенты ВУЗов, которые входят в рейтинг ста лучших. А еще Лицей занимает первое место в городском округе по количеству победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Школьники Шатура
11 ноября 2023, 14:35
Футболисты «Леон Сатурна» из Раменского высадили деревья в городском парке
Unsplash
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Спортсмены футбольного клуба «Леон Сатура» из Раменского вместе с болельщиками и представителями администрации высадили аллею в городском парке. Любимое место отдыха горожан теперь украшают ели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

В преддверии Дня народного единства среди жителей прошел конкурс на лучшее пожелание спортсменам. Теплые слова победителей в адрес футболистов разместили на табличках и установили у каждого молодого дерева.

Глава Раменского городского округа Николай Ханин подчеркнул, что местных жителей объединяет спорт.

«Нас всех объединяет спорт, нас всех объединяет наш футбольный клуб. Футбольный клуб основан в 1946 году и, я уверен, что многие взрослые и нынешние мальчишки все с удовольствием приходят на стадион и поддерживают нашу команду. Команда объединяет нас», - указал Николай Ханин.

Поддержка болельщиков «Леон Сатурну» понадобилась 5 ноября, когда состоялся матч между командой из Раменского и футболистами «Пересвета» из Домодедово. «Леон Сатурн» один из лидеров подгруппы. После открытия счета раменские футболистысразу получили преимущество. Два победных гола команде принес нападающий Дмитрий Мичуренков, еще один мяч точно в ворота отправил защитник Алексей Сухарев. Матч завершился со счетом 3:1.

Следующая игра состоится 12 ноября. «Леон Сатурн» встретится с командой «Композит» из Павловского Посада. Игра пройдет на стадионе «Знамя» в Ногинске.

Спортсмены Раменское Экология
11 ноября 2023, 14:16
«Ничего героического не совершил». Спасший женщину при обрушении моста в Подольске встретился с врио главы округа
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Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов встретился с водителем грузовика Василием Бурлаковым, который спас пострадавшую во время обрушения моста через Пахру женщину. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

Бурлаков ехал за рулем бетономешалки вслед за авто женщины. После того, как впереди стоящая машина упала вместе с бетонными блоками в реку, мужчина сразу же бросился на помощь.

Сам водитель грузовика заявил, что у него не было времени на рассуждения.

«Действовать надо было быстро. Считаю, что ничего героического я не совершил. Наверное, так поступил бы каждый», - сказал Василий.

Артамонов выразил уверенность, что поступок Бурлакова послужит примером для многих россиян.

«Горжусь, что рядом с нами живет такой достойный человек!» - подчеркнул врио главы Подольска.

Подольск

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