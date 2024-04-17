Сосна из «Русского леса» стала памятником живой природы

Сертификационная комиссия всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» внесла сосну из Шатовского участкового лесничества в национальный реестр старовозрастных деревьев. В лесничестве «Русский лес» получили подтверждающий сертификат.

«Теперь при проведении голосования по выбору дерева года наши земляки смогут отдать свой голос за эту сосну. Она растет на территории популярного места отдыха горожан - в ООПТ „Городской Бор“ города Серпухова», - подтвердил директор филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» - лесничий Алексей Талалаев.

Ранее стало известно, что л иственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

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