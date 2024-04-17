17 апреля 2024, 17:59

Сосна из «Русского леса» стала памятником живой природы

Комитет лесного хозяйства МО
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Древнюю сосну из подмосковного лесничества «Русский лес» внесли в реестр старовозрастных деревьев России. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

Сертификационная комиссия всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» внесла сосну из Шатовского участкового лесничества в национальный реестр старовозрастных деревьев. В лесничестве «Русский лес» получили подтверждающий сертификат.

«Теперь при проведении голосования по выбору дерева года наши земляки смогут отдать свой голос за эту сосну. Она растет на территории популярного места отдыха горожан - в ООПТ „Городской Бор“ города Серпухова», - подтвердил директор филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» - лесничий Алексей Талалаев.

Ранее стало известно, что л иственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

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Природа Памятники
17 апреля 2024, 18:45
Акция «Библионочь» состоится в Воскресенске 20 апреля
Медиасток.рф
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В библиотеках городского округа Воскресенск 20 апреля состоится Всероссийская акция «Библионочь». В этом году организаторы выбрали тему «Читаем всей семьей».

Сотрудники библиотек Воскресенска обещают сделать эту ночь незабываемой для всех участников. Посетителей ждут не только книги, но и интерактивные мероприятия, которые помогут укрепить семейные узы через общее увлечение чтением.

Организаторы акции «Библионочь» - министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Напомним, что в Воскресенске уже сейчас можно почитать книги на свежем воздухе. В парке исторической усадьбы Кривякино заработал буккроссинг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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Книги Семья Воскресенск
17 апреля 2024, 18:39
Сезон буккроссинга начался парке Кривякино в Воскресенске
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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В парке исторической усадьбы Кривякино, расположенной в Воскресенске, начался новый сезон буккроссинга. Любители чтения теперь могут обмениваться книгами прямо на открытом воздухе.

На шахматной площадке усадьбы установлены специальные стеллажи, где каждый желающий может оставить прочитанные книги или выбрать что-то новое для себя.

«Наши стеллажи предлагают книги на самые разные темы - от художественной литературы до научных трудов. С недавнего времени ассортимент пополнился детской литературой, для которой была выделена отдельная полка», - сообщили в дирекции парка.

Инициатива буккроссинга призвана не только поддержать любовь к чтению среди горожан и гостей Воскресенска, но и создать дополнительное место для общения и обмена интересами. Помимо этого, парк Кривякино предлагает посетителям разнообразную программу мероприятий: от экскурсий и фотовыставок до развлекательных событий для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Книги Воскресенск Литература Парки
17 апреля 2024, 18:32
Фермеры из Воскресенска в 2 раза увеличили производительность труда
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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В городском округе Воскресенск, на тепличном комплексе «Подмосковье», ежегодно собирают 44 тысячи тонн свежих овощей. Ферма увеличила производство листового салата сортов «Фриллис» и «Афицион» с 17-20 тысяч штук до 30 тысяч штук в день.

Одним из последних достижений стал запуск проекта по повышению производительности труда в салатном отделении.

«Площадь отделения - 2,2 гектара и так как культура для нас новая, оборудование тоже новое мы здесь внедряем новый пилотный проект на федеральном уровне по повышению производительности труда. Прошли первый этап уже очень неплохо, с достойными результатами. Впереди еще два», - рассказала лавный агроном Светлана Шишкина.

На сегодняшний день общая площадь тепличного комплекса составляет 61 гектар, а число работников приближается к тысяче человек. Руководство «Подмосковья» уверено, что внедрение новых технологий и оптимизация процессов позволят дальше наращивать объемы производства и поддерживать высокое качество продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Воскресенск Фермеры
17 апреля 2024, 18:13
Врач лабораторной диагностики пополнил штат больницы в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В больнице Лобни начала свою работу новый врач клинической лабораторной диагностики Татьяна Склярова. Специалист пришла в команду с богатым опытом и глубокими знаниями в своей области, имея за плечами 23 года непрерывной работы в клинико-диагностических лабораториях.

Образование доктор Склярова получила в Пятигорском медико-фармацевтическом институте - филиале Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России, после чего успешно завершила первичную специализацию по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» в Российской медицинской академии последипломного образования.

«Клиническая лабораторная диагностика - это очень интересная специальность. Врач раскрывает все тонкости патогенеза заболевания на молекулярном, биохимическом и клеточном уровне и с легкостью сможет расшифровать любой самый сложный анализ», - отметила Татьяна Склярова.

Лобня активно развивает свою медицинскую инфраструктуру, реализуя федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки медицинских специалистов. Кроме того, в городе ведется строительство новой поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в смену.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в восьми округах Подмосковья в 2024 году откроют новые медцентры.

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