Соревнования военных автомобильных инспекций пройдут в Богородском округе
В селе Ямкино пройдут соревнования «Дорожный патруль». Зрители увидят экстремальное вождение военных автомобильных инспекций.
Участие в соревнованиях примут команды военных автомобильных инспекций из Ленинградского, Московского, Центрального, Восточного и Южного военных округов, команда 100-й военной инспекции, а также команда войсковой части № 28178. Гостей полигона «Ногинский» ждут экстремальное вождение, гонки, преследование и задержка нарушителя, разгон и эффективное торможение, военно-техническая эстафета и многое другое.
«„Дорожный патруль“ - это всегда яркие эмоции и заряд хорошего настроения. Зрелищные показательные выступления на открытии и закрытии конкурса никого не оставят равнодушным. Приглашаем всех желающих», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.
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