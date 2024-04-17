17 апреля 2024, 22:51

Соревнования «Тот самый физрук» прошли в Серпухове

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Испытания на скорость, ловкость, выносливость — федеральный проект «Тот самый физрук», который организовал Михаил Кокляев, объединил педагогов и школьников всей страны. Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике рассказал, почему он пошел работать в школу и как проигрыш Александру Емельяненко привел его к победе.

По его словам, он счастлив работать в школе.

«Я работаю учителем физкультуры в школе и счастлив, у меня все стабильно. Я считаю, это успех, когда человек цельный, у него есть профессия, увлечения, признания, семья, свежее мышление и позитив», - рассказал Кокляев.

В одной команде испытания на скорость, ловкость и выносливость проходят ученики 9-х классов и их учителя физкультуры - это суть проекта «Тот самый физрук».

«Кому-то победа приносит радость и успех, а кому-то проигрыш. В данном случае именно проигрыш Емельяненко принес мне успех сегодня», - добавил Кокляев.

Серпухов стал первым городом проведения нового спортивного федерального проекта.

Победителями турнира стали учитель физкультуры серпуховской школы № 2 Татьяна Фомина и ее ученик Егор Иванов. Они получат главный приз - 200 тысяч рублей на покупку спортивного инвентаря для образовательного учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Школы Серпухов Учителя
17 апреля 2024, 22:10
Спасатели предупредили жителей Подмосковья об опасности газа
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» предупредили жителей Подмосковья об опасности неправильного использования газового оборудования. Чтобы избежать трагедии, нужно неукоснительно соблюдать правила эксплуатации.

По словам начальника территориального управления № 4 Алексея Бабенко, неправильное использование газовых приборов или их неисправность может привести к пожару или к отравлению.

«Жителям необходимо регулярно проверять состояние газовых приборов и баллонов, чтобы исключить и избежать утечки, а также напомнить своим близким о правилах безопасного использования газа и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - рассказал Бабенко.

Он добавил, что смертельно опасно использовать открытый огонь или курить рядом с газовыми баллонами.

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Пожары Газ Правила
17 апреля 2024, 21:50
Зампред Зиновьева провела онлайн-встречу с предпринимателями
Медиасток.рф
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Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела онлайн-встречу с подмосковными предпринимателями. Главная темой обсуждения стал вопрос технического присоединения к инженерным сетям.

В мероприятии приняли участие более 200 представителей подмосковного бизнеса. По словам Зиновьевой, в ходе прямого эфира разобрали несколько вопросов.

«Тема технического присоединения достаточно сложная, требующая подключения множества ведомств. Поэтому ряд вопросов был направлен на проработку профильным специалистам», - рассказала Зиновьева.

Так, например, компания «Кофе Блюз» столкнулась с трудностями при подключении к газоснабжению - стоимость присоединения оказалась выше первоначальной.

«Достойным решением для многих компаний, реализующих проекты и только подбирающих локации, могут стать готовые производственные боксы в формате „Подмосковье индастриал“, где инженерные сети уже подведены», - отметила Зиновьева.

Она добавила, что планирует совместно с руководством городского округа Дубна проработать вопрос развития формата готовых промышленных площадей в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Дубна Бизнес Промышленность
17 апреля 2024, 20:49
Аварийный забор убрали во 2-м Рупасовском переулке в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Во 2-м Рупасовском переулке демонтировали аварийные секции забора, представлявшие угрозу для безопасности жителей. Решение о демонтаже приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям городского округа Мытищи.

Участок, на котором находился забор, принадлежит Министерству обороны России, которое и несет ответственность за его содержание.

На основании решения комиссии убрали пять аварийных секций. Ожидается, что до 27 апреля собственник приведет оставшуюся часть забора в надлежащее состояние. В случае обнаружения неисправимых повреждений, эти участки также будут демонтированы.

В рамках улучшения инфраструктуры и повышения безопасности в городе, в минувшую пятницу было снесено здание бывшей пожарной части, расположенное в 1-м Рупасовском переулке. На его месте планируется строительство нового «Центра гражданской защиты городского округа Мытищи». Новое здание рассчитано на размещение двух аварийно-спасательных автомобилей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Строительство
17 апреля 2024, 20:49
Школьники из Мытищ встретились с российским космонавтом
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В преддверии празднования Дня космонавтики, в Мытищинской школе № 35, носящей имя знаменитого космонавта Валерия Рюмина, состоялось торжественное мероприятие, посвященное первому полету человека в космос. В гости к школьникам пришел герой Российской Федерации, космонавт Александр Калери.

Юные жители Мытищ смогли узнать из первых уст о тонкостях космических полетов и исследованиях за пределами Земли. Александр Калери поделился опытом своих миссий, общей продолжительностью составивших 769 суток в космосе.

Отметим, что Мытищи гордится своим вкладом в освоение космического пространства. Земляки Владимир Аксенов, Валерий Рюмин, Елена Кондакова, Геннадий Стрекалов, Олег Ивановский и Сергей Кудь-Сверчков являются яркими представителями мужества и героизма для подрастающего поколения.

В рамках 15 юных школьников вступили в ряды молодежного движения Юнармия. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Космонавты Школьники

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