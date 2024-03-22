Соревнования среди пожарных спасателей прошли в Павловском Посаде

«Зимой, когда мы проводим соревнования в закрытом помещении, спортсмены выступают в трех видах программы: подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и подъеме по выдвижной трехколенной лестнице в окно третьего этажа учебной башни», - отметил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.

Представитель территориального управления № 7 Алексей Сеуткин показал лучшее время в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. В преодолении 100-метровой полосы с препятствиями первое место занял представитель территориального управления № 1 Антон Смирнов. Лидерами в подъеме по выдвижной трехколенной лестнице стали Евгений Худоба и Давид Абрамян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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