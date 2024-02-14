Соревнования по зимнему плаванию «Котовские моржи» пройдут в Долгопрудном

Традиции зимнего плавания В Московской области уже много лет действует Федерация зимнего плавания и закаливания, которую поддерживает Минспорт региона. Приверженцы здорового образа жизни собираются даже в самые крепкие морозы, делают зарядку, обливаются ледяной водой и плавают в открытой воде. Эти традиции уже стали частью подмосковной культуры.

Ближайшие соревнования по плаванию в ледяной воде пройдут 25 февраля в Долгопрудном. Чемпионат называется «Котовские моржи».

«Термин „морж“ появился в 50-е годы советского периода. Это была своего рода культура с мыслью - холод приносит пользу организму. Такие любители есть и сейчас. Причем, люди не только закаляются, но и ставят спортивные рекорды», - рассказал президент Федерации зимнего плавания и закаливания Московской области Александр Выскребенцев.

Поддержка экспорта В Подмосковье вот уже восемь лет работает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Он создан при Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Компания Марины Сюбаевой - одна из тех, кто получил поддержку организации.

«Наша компания существует с 2014 года. Начинали с импорта французских кормов для кошек и собак. Позже приостановили импортные контракты и приняли решение развивать свою торговую марку - это было еще в 2017 году. Мы не прогадали, потому что сейчас импорт из Европы вообще сошел на нет», - говорит коммерческий директор «Дикей Март» Марина Сюбаева.

Фонд ВЭД поддержал и помог производителям самим стать экспортерами. Теперь они отправляют корм для животных в Белоруссию.

Итоги года по пожарам Главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев рассказал о ситуации с пожарами в Подмосковье. За год произошло 14810 случаев, погибло 306 человек.

Основными причинами пожаров стали короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем и нарушение эксплуатации печного отопления.

«В летний период за сутки в среднем фиксируется около 25 пожаров, а зимой количество возгораний возрастает до 40», - отметил Александр Медведев.

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