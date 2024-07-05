Соревнования по воднолыжному спорту прошли в Солнечногорске

Во время турнира спортсмены состязались в нескольких категориях: прыжки с трамплина-катер, слалом-катер, фигурное катание-катер, многоборье-катер. Участников поделили на несколько категорий. По итогам состязаний самые успешные получили медали и грамоты.

«Возможность проведения такого уровня соревнований появилась благодаря теплой погоде и уникальному местоположению акватории Истринского водохранилища. Камыши, растущие вдоль берега, служат препятствием для отбойной волны, а высокие деревья защищают спортсменов от ветра. Качество воды тоже радует. Спортсмены чувствуют ее структуру, она отличается на разных акваториях. На Истринском водохранилище вода достаточно скользкая и мягкая, поэтому обеспечивает идеальное скольжение», - прокомментировала главный судья соревнований Марина Мухитова.

Организовали событие представители Федерации воднолыжного спорта Московской области и спортивного комплекса «Альфа» при поддержке регионального министерства спорта.

Шестого июля на базе воднолыжного стадиона «Альфа» также пройдут масштабные соревнования по воднолыжному спорту «Московский регион Истра 2024» в возрастных категориях старше 21 года и старше 35 лет.

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