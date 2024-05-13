Соревнования по строевой подготовке прошли в Солнечногорске

Читайте нас в:

В состав команд вошли дети и молодежь в возрасте от 12 до 17 лет. Организатором выступил Молодежный центр «Возрождение» и военно-патриотическое объединение «Виктория».

Перед соревновательной частью состоялся парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Знаменные группы вынесли флаг Российской Федерации и Знамя Победы. В конце общей колонны прошел «Бессмертный полк». Затем участники состязались между собой в шести этапах.

«По итогам команды из Солнечногорска заняли призовые места: вторым стал юнармейский отряд Тимоновской средней общеобразовательной школы, третьим - Юнармейский отряд имени генерал-полковника Владимира Константиновича Стрельникова из школы № 5», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Победителей наградили грамотами. Планируется, что следующие соревнования по строевой подготовке проведут в Солнечногорске осенью 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».