Соревнования по скайраннингу впервые прошли в Подмосковье
Около 50 человек приняли участие в фестивале по скайраннингу в Раменском округе. Соревнования прошли в Подмосковье впервые.
Скайраннинг - высотный бег. Соревнования проводят на горах высотой не ниже двух тысяч метров с минимальным средним уклоном 6% и обязательными участками с уклоном 30%.
В первый день соревнований спортсмены состязались в спринте на 400 метров, а на следующий день - на 17 километров с суммарным перепадом высот в 1,2 тысячи метров. Участниками стали опытные и хорошо подготовленные спортсмены.
«Так как данные соревнования проводились впервые, народу было не очень много, но атмосфера и организация были хорошие. К данной гонке, конечно, нужно готовиться основательно. Лично мне было тяжеловато, но, несмотря на это, получилось занять призовое место», - прокомментировала спортсменка СШОР «Истина» София Кирилина.
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