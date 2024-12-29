29 декабря 2024, 17:07

Соревнования по шорт-треку среди детских дворовых команд прошли в Мытищах

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В рамках партийного проекта «Детский спорт» в Мытищах состоялись состязания по шорт-треку среди детских дворовых команд. Посвященное Новому году мероприятие провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Марфино».

Участники турнира показали навыки катания на коньках, а также командный дух, который стал важной составляющий успеха.

«Желаю ребятам в Новом году крепкого здоровья, уверенности в себе и своих силах, вдохновляться своими результатами и непрерывно двигаться навстречу большим мечтам и жизненным целям», - поздравил собравшихся депутат партии «Единая Россия» Дмитрий Астафьев.

По итогу спортивного мероприятия участникам вручили дипломы, медали и сладкие подарки.

Такие соревнования прививают подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни и спорту, создают атмосферу радости и единства.

Спортсмены Мытищи
29 декабря 2024, 17:39
ХК «Куньлунь» из Пекина обыграл московский «Спартак» в Мытищах
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Последний матч года Континентальной хоккейной лиги посетили свыше 4500 зрителей. Пекинский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» обыграл московскую команду «Спартак» со счетом 4:2.

Турнир получился по-настоящему праздничным и интригующим. Состязания между командами двух столиц традиционно собирает много зрителей. В этот раз поболеть за хоккеистов пришли более 4500 человек.

Игра началась и развивалась стремительно. На третьей минуте спортсмены из Москвы открыли счет, на шестой минуте Ярослав Лихачев результат сравнял. Только в середине второго периода гости вновь опередили соперников. В течение последних двадцати минут хоккеисты из команды «Куньлунь Ред Стар» добыли для команды победу. Нападающий Спенсер Фу забил в ворота соперников два гола, еще одну шайбу забросил в ворота москвичей Паркер Фу.

Спортсмены Мытищи Хоккей
29 декабря 2024, 17:20
Врачи из Мытищ приняли участие в конференции по педиатрии
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В Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля в Красногорске состоялась научно-практическая конференция по педиатрии «Подмосковные чтения — 2024». Ее посетили врачи из городского округа Мытищи.

Каждый год мероприятие объединяет лучших специалистов страны. Вместе они обсуждают перспективы развития педиатрии, детской хирургии, диагностики и лечения редких заболеваний.

По словам заместителя главного врача по педиатрической помощи Мытищинской больницы Татьяны Архиповой, во время конференции педиатры и доктора медицинских наук рассказали о новых направлениях в диагностике детский заболеваний, привели интересные примеры из практики.

«Работа специалистов педиатрического звена требует постоянного повышения квалификации, так как современные методики и подходы к лечению детей постоянно совершенствуются», - добавила она.

Всего прошло восемь симпозиумов, где ведущие эксперты здравоохранения обсудили инфекционные угрозы XXI века, вопросы неонатального скрининга, лечения пациентов с муковисцидозом, практической гастроэнтерологии и другие актуальные темы. Затронули и проблему антибиотикорезистентности, которая особенно остро встала после после covid-19.

Здравоохранение Мытищи Врачи Медицина
29 декабря 2024, 16:42
Глава Химок Дмитрий Волошин наградил самых активных жителей округа
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Руководитель муниципалитета Дмитрий Волошин поздравил с наступающими праздниками выдающихся жителей Химок и отметил их заслуги в уходящем году. Среди награжденных были волонтеры, активисты, сотрудники предприятий, участники специальной военной операции и их родные.

Почетную грамоту получил заслуженный летчик-испытатель России, полковник военно-воздушных сил Аркадий Газарян. Он управлял самолетом свыше 24 тысячи раз с 1969 года. Аркадий и сегодня продолжает патриотическую деятельность: проводит уроки истории в школах и прививает молодежи любовь к Родине и уважение к подвигам героев.

«Химки - это люди. Именно они задают ритм жизни и атмосферу города, в котором живут, работают и растят детей. В конце года не только подводим итоги, но и чествуем лучших», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Всего наградами и почетным званием «Заслуженный работник промышленности Московской области» отметили 21 специалиста различных сфер развития округа.

Награды Химки
29 декабря 2024, 16:39
Новым председателем Общественной палаты Можайска избрали Ивана Морозова
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Обновленный состав Общественной палаты Можайского округа включит в себя 30 человек. Председателя уже выбрали, им стал Иван Морозов.

Собравшихся членов Общественной палаты поприветствовали глава Можайска Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева.

«Новый состав включает в себя активных граждан нашего муниципалитета. Именно эти люди станут проводниками общественных идей и гражданских инициатив, будут осуществлять контроль за важными сферами жизни», - подчеркнул Денис Мордвинцев.

На заседании избрали нового председателя, Ивана Морозова, который занимается общественной работой как староста деревни Красноиншино. Благодаря инициативе Ивана деревню газифицировали и провели там интернет.

В состав Общественной палаты вошли пять комиссий: по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, по здравоохранению и социальной политике, по патриотическому воспитанию и работе с молодежью, по экономическому развитию и предпринимательству, а также по противодействию коррупции и экологии. На мероприятии избрали их председателей.

Ознакомиться с составом Общественной палаты можно на сайте администрации Можайского округа.

Можайск

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