Соревнования по шорт-треку среди детских дворовых команд прошли в Мытищах
В рамках партийного проекта «Детский спорт» в Мытищах состоялись состязания по шорт-треку среди детских дворовых команд. Посвященное Новому году мероприятие провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Марфино».
Участники турнира показали навыки катания на коньках, а также командный дух, который стал важной составляющий успеха.
«Желаю ребятам в Новом году крепкого здоровья, уверенности в себе и своих силах, вдохновляться своими результатами и непрерывно двигаться навстречу большим мечтам и жизненным целям», - поздравил собравшихся депутат партии «Единая Россия» Дмитрий Астафьев.
По итогу спортивного мероприятия участникам вручили дипломы, медали и сладкие подарки.
Такие соревнования прививают подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни и спорту, создают атмосферу радости и единства.