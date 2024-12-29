Соревнования по шорт-треку среди детских дворовых команд прошли в Мытищах

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Участники турнира показали навыки катания на коньках, а также командный дух, который стал важной составляющий успеха.

«Желаю ребятам в Новом году крепкого здоровья, уверенности в себе и своих силах, вдохновляться своими результатами и непрерывно двигаться навстречу большим мечтам и жизненным целям», - поздравил собравшихся депутат партии «Единая Россия» Дмитрий Астафьев.

По итогу спортивного мероприятия участникам вручили дипломы, медали и сладкие подарки.

Такие соревнования прививают подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни и спорту, создают атмосферу радости и единства.