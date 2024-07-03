03 июля 2024, 13:07

Соревнования по сапсерфингу прошли в Солнечногорске

пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Соревнования по сапсерфингу устроили среди воспитанников детской секции. Мероприятие провели в минувшие выходные в яхт-клубе «Сенеж» в Солнечногорске.

Попробовать себя в состязании вызвались около 20-ти юных жителей округа. Их поделили три возрастные категории. Заплывы проводили на следующих дистанциях: спринт - 100 м, технический спринт - 200 м, техническая гонка - 1000 м.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев отметил, что соревнования устроили среди детей и подростков, занимающихся в секции МБУ «Солнечногорье». Он выразил уверенность, что все участники получили только положительные эмоции, а состязания планируется повторить еще и в августе.

Победители и призеры получили памятные медали, грамоты и кубки.

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Спортсмены Солнечногорск
03 июля 2024, 13:15
Около 80 медалистов наградили на выпускном балу в Реутове
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В Реутове прошел выпускной бал. Обучение в этом году закончили 339 школьников, из них 79 ребят получили серебряные и золотые медали.

Поблагодарить выпускников за их вклад в достижения округа также пришли представители администрации и духовенства.

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Поздравления за особые успехи в учебе от главы городского округа Реутов Филиппа Науменко на выпускном балу принимали 46 золотых и 33 серебряных медалиста.

«Вы достойны этого знака отличия. Я уверен, что вы сможете достичь еще больших высот», - сказал Филипп Науменко.

Выпускные Реутов
03 июля 2024, 12:59
Поисковики Подмосковья завершили памятный автопробег в Солнечногорске
пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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В Солнечногорске участники автопробега завершили поездку, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Петрозаводска. Поисковики Подмосковья устраивают подобные мероприятия, чтобы отдать памяти погибшим во времена Великой Отечественной войны.

Они стартовали 25 июня от братской могилы в поселке Менделеево, находящегося на территории Солнечногорска и проехали свыше 2000 км. Среди участников - представители поисковых объединений Подмосковья. В поездке участвовали 12 брендированных автомобилей с экипажами по четыре человека. Они останавливались у памятных мемориалов в пяти регионах России.

«Автопробег организован при поддержке правительства Московской области в рамках Вахты Памяти-2024. В автопробеге принимали участие поисковики практически разных возрастов», - прокомментировал начальник отдела по взаимодействию с поисковыми объединениями и увековечению памяти погибших при защите Отечества Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области Михаил Стукалов.

Следующий автопробег поисковики устроят по братским захоронениям Московской области.

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Солнечногорск Памятники ВОВ
03 июля 2024, 12:50
Комлесхоз Подмосковья напомнил правила санитарной безопасности
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Специалисты лесной охраны зафиксировали 696 случаев нарушений правил санитарной безопасности за первую половину 2024 года. По всем выявленным случаям проводятся проверки, выявляются виновные лица, в отношении которых будут составлены административные протоколы за допущенные нарушения.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов отметил, что основными нарушителями оказались жители СНТ и дачных кооперативов, которые незаконно выбрасывали строительный мусор, растительные отходы и сливали сточные воды на лесные участки.

Большинство нарушителей было выявлено в лесничествах Волоколамского (520), Бородинского и Ступинского (по 216 нарушений каждое), Истринского (204), Егорьевского (195) и Дмитровского (191) городских округов.

Представители Комлесхоза напоминают, что за нарушение правил санитарной безопасности в лесах в соответствии со статьей 8.31 КоАП РФ предусмотрены штрафы от пяти до 500 тысяч рублей.

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Штрафы Правила Экология
03 июля 2024, 12:00
Более 100 человек посетили ярмарку вакансий в Волоколамске
Телеканал «360»
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Ярмарка трудоустройства прошла в Волоколамске. Ее посетили более 100 человек, в том числе студентов Волоколамского филиала Красногорского колледжа. Вакансии представили 17 ведущих предприятий городского округа.

Более 100 посетителей пришли узнать о вакансиях от 17 предприятий. Среди работодателей есть компании, которые работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«У нас сегодня представлена и банковская сфера, и те предприятия, которые открылись за последние два года. Сегодня я увидела здесь, впервые за последние два года, отраслевиков ЖКХ. У нас открылся факультет ЖКХ. Молодые ребята сознательно приняли решение посвятить себя этой тяжелой отрасли», - рассказала временно исполняющий полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» проходит во всех субъектах Российской Федерации. Волоколамск впервые присоединился к акции.

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ЖКХ Работа Волоколамск

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