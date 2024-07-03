Соревнования по сапсерфингу прошли в Солнечногорске

Попробовать себя в состязании вызвались около 20-ти юных жителей округа. Их поделили три возрастные категории. Заплывы проводили на следующих дистанциях: спринт - 100 м, технический спринт - 200 м, техническая гонка - 1000 м.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев отметил, что соревнования устроили среди детей и подростков, занимающихся в секции МБУ «Солнечногорье». Он выразил уверенность, что все участники получили только положительные эмоции, а состязания планируется повторить еще и в августе.

Победители и призеры получили памятные медали, грамоты и кубки.

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