26 июля 2024, 20:55

Соревнования по пляжному волейболу среди детских команд прошли в Мытищах

Пресс - служба Мытищи
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На стадионе пляжных видов спорта в Мытищах состоялся седьмой этап летней спартакиады среди детских дворовых команд, в рамках которого прошли соревнования по пляжному волейболу.

В турнире приняли участие 10 команд, поделенные на три группы. Участники сыграли по круговой системе, определяя свои места в основной сетке плей-офф.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Ультра», выступавшая под руководством инструктора по спорту Михаила Громова. Серебряные медали завоевала команда «Бостон» под руководством Андрея Лапутина, а бронзовую награду получила команда «Реальные кабаны», тренируемая Александром Сорокиным.

Организатором мероприятия выступил отдел спортивно-массовых мероприятий центра физической культуры и спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Дети Мытищи
26 июля 2024, 20:35
Замглавы Мытищ Иван Яськив проверил содержание дома № 1 на улице Щербакова
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Заместитель главы Мытищ Иван Яськив совместно с профильными специалистами провел проверку состояния территорий на улице Щербакова возле дома № 1. В ходе обхода выявлен ряд недостатков, требующих оперативного решения.

В числе проблем - необходимость проведения ремонтных работ дверей входных групп подъездов, а также организация общего собрания собственников для обсуждения обустройства контейнерной площадки. Кроме того, были даны поручения по уборке подъезда № 7, окраске ограждений вокруг многоквартирного дома и покосу газона на территории общего пользования сзади здания.

Все указанные поручения взяты на контроль и будут выполнены в установленные сроки. Иван Яськив отметил, что такая работа будет проводиться заместителями на постоянной основе для обеспечения комфортных условий проживания жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Мытищи
26 июля 2024, 20:35
Школу на 1100 мест в микрорайоне 25А в Мытищах откроют к сентябрю
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник провел инспекцию строительных работ по возведению средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне 25А. Она возводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и будет введена в эксплуатацию к 1 сентября.

Четырехэтажное здание школы займет площадь более 21 тысячи квадратных метров и будет включать в себя современные классы, лаборатории и мастерские, актовый зал, два спортивных зала, а также библиотеку с IT-зоной.

Олег Сотник подчеркнул, что школа в микрорайоне 25А является одним из ключевых объектов для жителей Мытищ. В ходе выездной проверки отмечено, что строители увеличили скорость выполнения работ и число сотрудников на площадке.

По словам исполняющего обязанности главы, все усилия направлены на то, чтобы образовательное учреждение открыло свои двери для учеников в срок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Мытищи Строительство
26 июля 2024, 19:37
Более 120 тонн сельхозпродукции отправили в подмосковные магазины по итогам закупочной сессии
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Торгово-закупочная сессия, в которой приняли участие 133 фермера, прошла в Доме правительства Московской области. Мероприятие организовало Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с подмосковной агрофирмой.

По итогам сессии компания приобрела у сельхозпроизводителей Московской области 174,2 тонны продукции. Первая партия расфасованных продуктов весом 121,92 тонны отправилась на прилавки подмосковных магазинов.

Сейчас ведутся переговоры о заключении договоров на поставку продукции летнего сбора.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Магазины Фермеры
26 июля 2024, 19:36
Станция «Одинцово» вошла в топ-3 Подмосковья по популярности платформ МЦД-1
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Станция «Одинцово» вошла в число трех самых востребованных станций МЦД-1. Московские центральные диаметры за время работы перевезли больше миллиарда пассажиров.

Только на МЦД-1 прокатилось больше 360 миллионов человек. Московские центральные диаметры - это железнодорожные линии, связывающие Москву с ближним Подмосковьем. Они образуют единую транспортную систему с метрополитеном и Московским центральным кольцом.

Лидирующие станции по числу пассажиров: «Одинцово», «Славянский бульвар» и «Савеловская».

Наибольший поток пассажиров на МЦД-2 выявили на станциях «Царицыно», «Подольск» и «Нахабино», на МЦД-3 - «Выхино», «Зеленоград-Крюково» и «Электрозаводская».

Самыми загруженными платформами на МЦД-4 стали «Железнодорожная», «Курская» и «Нижегородская».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Поезда МЦД МЦК

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