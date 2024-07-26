Соревнования по пляжному волейболу среди детских команд прошли в Мытищах

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В турнире приняли участие 10 команд, поделенные на три группы. Участники сыграли по круговой системе, определяя свои места в основной сетке плей-офф.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Ультра», выступавшая под руководством инструктора по спорту Михаила Громова. Серебряные медали завоевала команда «Бостон» под руководством Андрея Лапутина, а бронзовую награду получила команда «Реальные кабаны», тренируемая Александром Сорокиным.

Организатором мероприятия выступил отдел спортивно-массовых мероприятий центра физической культуры и спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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