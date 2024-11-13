13 ноября 2024, 16:26

Соревнования по плаванию «Путь чемпиона» прошли в Балашихе

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В спортивном комплексе «Метеор» в микрорайоне Заря прошел первый этап Кубка Федерации плавания городского округа Балашиха под названием «Путь Чемпиона». Мероприятие собрало более 250 спортсменов, родившихся в 2017 году и старше, что подчеркивает растущий интерес к плаванию в регионе.

Спортсмены соревновались в различных дисциплинах, а победители были награждены медалями и грамотами за свои достижения. Следующий этап Кубка Федерации плавания запланирован на 1 декабря 2024 года, что создаст дополнительные возможности для молодых пловцов показать свои навыки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркивал важность популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья. Согласно его словам, в регионе развита необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса, что подтверждается успешным проведением таких турниров.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в микрорайоне Заря был открыт в конце декабря 2019 года и занимает площадь более двух тысяч квадратных метров. Этот объект стал важной площадкой для тренировок и соревнований, способствуя развитию плавания и других видов спорта в Балашихе.

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Спортсмены Балашиха
13 ноября 2024, 16:22
Бывшую базу отдыха «Алмаз» под Солнечногорском выставили на торги
Минимущества
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Бывшую базу отдыха «Алмаз» в поселке Шишовка под Солнечногорском выставили на торги. Имущественный комплекс площадью более 3,9 тысячи квадратных метров включает в себя спальные корпуса, клуб, мастерские и другие помещения и располагается на шести гектарах земли.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, бывшую базу включили в этом году в прогнозный план приватизации.

Аукцион в электронной форме проведут 21 ноября. Стартовая цена лота составляет 52 866 283 рублей.

Узнать подробнее о выставленных на торги объектах можно на интерактивной карте на сайте Минмособлимущества.

Аукционы
13 ноября 2024, 16:17
Самозанятых Подмосковья пригласили на серию тренингов 21 ноября
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Самозанятых Подмосковья пригласили на серию бесплатных очных бизнес-тренингов, которые пройдут в Москве 21 ноября. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Тренинг «Построение личного плана развития. Проектирование личного бренда» будет посвящен выявлению лидерских качеств, разработке личных стратегий и их интеграции в профессиональную деятельность. Программа включает навыки построения стратегии и адаптации её к меняющимся условиям. Спикером выступит эксперт по международным образовательным программам для бизнес-лидеров Ирина Нечаева.

На тренинге «Легализация деятельности на старте бизнеса» участники изучат основы ведения бизнеса в правовой и налоговой сферах, а также методы управления правовыми рисками. Его проведет эксперт по малому и среднему бизнесу Ярослав Филиппов.

Оба тренинга пройдут 21 ноября в Высшей школе предпринимательства Финансового университета в Москве. Первый тренинг начнется в 10:00, второй - в 14:00. Для участия необходимо зарегистрироваться до 21:00 19 ноября на сайте.

Инвестиции Бизнес
13 ноября 2024, 15:40
Школьники из Котельников побывали на экскурсии в университете просвещения
Пресс-служба администрации г.о. Котельники
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Десятиклассники из средней школы № 2 в Котельниках посетили Государственный университет просвещения в Москве. Экскурсия в вуз состоялась в рамках проекта «Академическая пятница».

Школьники и их классный руководитель побывали на факультете истории, политологии и права, где ребятам рассказали о правилах поступления и особенностях обучения.

Для учащихся также провели два интересных мастер-класса. На занятии по ораторскому искусству они узнали секреты привлечения внимания аудитории, а в «Школе юного археолога» увидели подлинные предметы, найденные учеными - монеты, украшения, керамику и другие артефакты.

Выездные занятия по профориентации для десятиклассников будут проводить на регулярной основе благодаря заключенному в текущем году соглашению о сотрудничестве между школой № 2 и Государственным университетом просвещения. На следующих мероприятиях школьники узнают о деятельности других факультетов вуза.

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Школьники Котельники Образование
13 ноября 2024, 15:36
Еще 60 многодетных семей Раменского предпочли получить выплаты вместо земли
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В Раменском городском округе продолжается реализация закона Московской области о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. За время действия закона в администрацию округа обратились 5108 семей, из которых 1891 была поставлена на учет, а 1155 семей уже получили бесплатные земельные участки.

С 1 января 2024 года в закон были внесены изменения, которые предоставляют многодетным семьям возможность вместо участка получить единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей. Эта мера социальной поддержки доступна по заявлению семьи и с ее согласия.

Для получения выплаты необходимо выполнение нескольких условий: все члены семьи должны быть гражданами РФ; трое и более детей должны проживать в Московской области; у членов семьи не должно быть земельного участка площадью 600 квадратных метров и более в собственности или пользовании в области; члены семьи не должны владеть жилыми домами в области; члены семьи не должны отчуждать или разделять принадлежащие им земельные участки в России с момента вступления в силу закона.

На учете в администрации Раменского городского округа для получения бесплатных земельных участков находятся 635 многодетных семей. С начала года заявление на получение денежной выплаты подали 137 семей. Из них 64 семьям было решено предоставить выплату, а 55 семьям отказали по различным причинам. Еще 18 заявлений находятся на рассмотрении.

Напомним, что заявление на получение выплаты можно подать через портал государственных услуг Московской области. Администрация округа продолжает работу по поддержке многодетных семей, предлагая им выбор между земельным участком и денежной компенсацией.

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Выплаты в России Семья Раменское

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