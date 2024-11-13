Соревнования по плаванию «Путь чемпиона» прошли в Балашихе

Спортсмены соревновались в различных дисциплинах, а победители были награждены медалями и грамотами за свои достижения. Следующий этап Кубка Федерации плавания запланирован на 1 декабря 2024 года, что создаст дополнительные возможности для молодых пловцов показать свои навыки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркивал важность популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья. Согласно его словам, в регионе развита необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса, что подтверждается успешным проведением таких турниров.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в микрорайоне Заря был открыт в конце декабря 2019 года и занимает площадь более двух тысяч квадратных метров. Этот объект стал важной площадкой для тренировок и соревнований, способствуя развитию плавания и других видов спорта в Балашихе.

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