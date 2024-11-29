Соревнования по плаванию прошли в Красногорске

Денису Носову присвоен спортивный разряд по распоряжению Министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Борец ранее стал победителем всероссийских соревнований.

Воспитанник отделения греко-римской борьбы спортивной школы олимпийского резерва «Космос» стал кандидатом в мастера спорта в 14 лет. Он в 2024 году был серебряным призером первенства Центрального федерального округа среди юношей до 16 лет в Тамбове и выиграл золото на всероссийском турнире в Липецке.

Денис Носов начал заниматься греко-римской борьбой под руководством тренера Евгения Гребнева с семи лет. Он неоднократно становится победителем и призером различных соревнований. В 2023 году Носов выиграл бронзовую награду на первенстве Центрального федерального округа среди юношей до 16 лет в Рязани.

Учится спортсмен в школе № 20 имени Героя России Игоря Сергуна.

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