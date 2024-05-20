Соревнования по плаванию на призы Юрия Уфимцева прошли в Химках

Призовые места принесли спортсменам медали и поздравительные дипломы. Важнейшим критерием оценки на соревнованиях является время, за которое участники преодолевают дистанции.

«Сейчас мы проводим второй этап соревнований. Первый прошел еще в феврале, а третий планируем провести в сентябре–октябре. Эти соревнования представляют собой как первый старт в жизни некоторых спортсменов, так и состязания для более опытных пловцов», - поделился тренер по плаванию Юрий Уфимцев.

Дистанцию на 50 метров участники должны были преодолеть, используя вольный стиль, на спине, брасс и баттерфляй. Заплыв на 200 и 400 метров им разрешалось преодолеть только вольным стилем или комплексом.

«Если ты умеешь плавать, то участвовать в соревнованиях не сложно. В первую очередь, соревнования - это переживания. Когда ты стоишь на старте, то не понимаешь, каким ты придешь, какие у тебя соперники. Я пошел в плавание, потому что посмотрел и понял, что мне это очень нравится», - рассказал участник соревнований Дмитрий Филимонов.

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