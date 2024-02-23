Соревнования по плаванию ко Дню защитника Отечества прошли в Химках

Соревнования прошли на дистанции 800 метров, где юные спортсмены демонстрировали не только свою скорость и выносливость, но и стремление к победе. В конце мероприятия всех победителей и призеров торжественно наградили медалями и грамотами за их достижения.

«Большое количество ребят стали участниками этих соревнований. Все очень достойно показали себя. Желаю юным химчанам дальнейших успехов и достижения новых спортивных высот!» - отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Спортивный комплекс «Родина» недавно прошел масштабную реконструкцию, которая значительно улучшила его инфраструктуру. Здания расширили, добавили хореографический зал и увеличили количество дорожек в бассейне. Особое внимание при реконструкции уделили созданию комфортных условий для маломобильных групп населения.

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