Соревнования по плаванию для пенсионеров пройдут в Лобне 20 февраля

Попробовать свои силы в стартах приглашают жителей города, которые достигли пенсионного возраста: женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Состязания пройдут 20 февраля в бассейне, расположенном на Силикатной улице, дом № 2. Завершат прием заявок на участие 17 февраля в 20:00.

Отметим, что в Лобне активно развивается спорт. Так, в городе сейчас возводят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Завершат работы в декабре 2025 года.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий - от спорта и танцев до творчества и путешествий.