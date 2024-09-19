19 сентября 2024, 15:03

Соревнования по парусному спорту пройдут в Мытищах в сентябре

Администрация г.о. Мытищи
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В акватории Пироговского водохранилища в Мытищах с 20 по 24 сентября пройдут три крупных турнира с участием ведущих яхтсменов. В округе состоятся международная регата Ассамблеи народов Евразии и Африки, всероссийская регата «Кубок России по инклюзивному парусному спорту» и фиджитал-регата.

В соревнованиях примут участие более 350 спортсменов из 84 регионов России, а также из Индии, Китая, Белоруссии, Абхазии и стран Африки. Среди участников известные яхтсмены Светлана и Алексей Черепановы, обладатель Кубка России Петр Борисенко.

В Министерстве физической культуры и спорта региона отметили, что почетными гостями станут старший тренер сборной России Сергей Московцев, космонавт Олег Артемьев и чемпион мира Сергей Волчков.

Фиджитал-регата объединит традиционные парусные гонки и радиоуправляемые модели. Напомним, турниры поддерживаются Фондом президентских грантов и проходят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Спортсмены Мытищи
19 сентября 2024, 14:37
«Мострансавто» начало обслуживание новых маршрутов в Котельниках
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Два новых маршрута начало обслуживать «Мострансавто» в Котельниках. На них жители смогут воспользоваться соцкартами, чтобы оплатить проезд.

Маршрут № 872к от микрорайона Южный до станции метро Волжской, а также № 1229к от торгового центра «Мега» Белая Дача до станций Люберцы и Железнодорожной из Котельников теперь будет обслуживать «Мострансавто».

На маршрутах будут действовать нерегулируемые тарифы с мерами социальной поддержки. Так, определенные категории жителей Подмосковья смогут оплатить проезд с помощью социальных карт.

Также поездки можно будет оплатить, используя банковские карты, а также «Стрелку» и «Тройку».

Отметим, что актуальное расписание можно найти на остановках и на официальном сайте «Мострансавто».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Котельники
19 сентября 2024, 14:17
Людмилу Болатаеву утвердили на пост вице-губернатора Подмосковья
Медиасток.рф
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Назначение Людмилы Болатаевой на должность вице-губернатора Подмосковья согласовали в Мособлдуме. Вопрос рассмотрен на 92-м заседании регионального парламента.

«Людмила Сергеевна уже больше 20 лет работает в Московской области. У нее есть необходимый опыт и знания, чтобы курировать такие ключевые для нашего региона сферы как здравоохранение, социальная политика и цифровизация», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Людмила Болатаева рассказала о том, что губернатор поставил ей задачу координировать также и систему образования.

«Каждая мама, каждый папа хочет, чтобы у ребенка был хороший учитель, чтобы в школе давались все необходимые знания, чтобы там было безопасно, чтобы было вкусное и разнообразное питание. Это все ложится в три основные задачи - кадры, содержание образования и условия. В этих направлениях будем очень активно работать», - отметила она.

Новую структуру областного правительства согласовали в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это его большая команда, и поблагодарил каждого за участие в развитии региона.

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Автобусы Котельники
19 сентября 2024, 14:07
Фермер из Коломны зарегистрировал и возглавил Союз улитководов
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Руководитель фермерского хозяйства Сергей Балаев из Коломны стал основателем Союза улитководов. Организация будет проверять существующие улиточные фермы и помогать членам ассоциации.

Союз улитководов создал в Коломне руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «ЭкоДеревушка» Сергей Балаев. Стать членами организации могут предприниматели, которые занимаются разведением брюхоногого моллюска, рестораторы, производители оборудования для сельского хозяйства и желающие открыть свое дело в этой отрасли.

Сергей отметил, что идея родилась у него пять лет назад. Специалисты Союза будет проводить проверки улиточных ферм, помогать членам ассоциации и рассказывать о своей работе.

Отметим, что улитководство как новая отрасль сельского хозяйства появилась в России в марте 2020 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Сельское хозяйство Фермеры
19 сентября 2024, 13:57
Представитель бизнес-омбудсмена проведет прием предпринимателей в Подольске
Unsplash
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Руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена Марина Артякова проведет прием предпринимателей в Подольске 25 сентября. На нем рассмотрят жалобы и ответят на разные вопросы участников.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, сеть общественных приемных охватывает 46 муниципалитетов региона. Их руководители регулярно поводят встречи с предпринимателями и консультируют их по разным вопросам. Очередной прием проведут в Подольске. На нем рассмотрят жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов владельцев бизнеса.

«Опыт работы института по защите бизнеса показывает, что большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Налаженные деловые контакты с представителями администраций и органов власти на местах позволяют оперативно и качественно решать поступающие от бизнеса вопросы», - отметили в ведомстве.

Записаться на встречу в Подольске можно по телефону 8 (910) 494-56-39.

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Подольск Поддержка предпринимателей в Московской области

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