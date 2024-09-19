Соревнования по парусному спорту пройдут в Мытищах в сентябре

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В соревнованиях примут участие более 350 спортсменов из 84 регионов России, а также из Индии, Китая, Белоруссии, Абхазии и стран Африки. Среди участников известные яхтсмены Светлана и Алексей Черепановы, обладатель Кубка России Петр Борисенко.

В Министерстве физической культуры и спорта региона отметили, что почетными гостями станут старший тренер сборной России Сергей Московцев, космонавт Олег Артемьев и чемпион мира Сергей Волчков.

Фиджитал-регата объединит традиционные парусные гонки и радиоуправляемые модели. Напомним, турниры поддерживаются Фондом президентских грантов и проходят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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