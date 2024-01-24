24 января 2024, 08:27

Соревнования по охотничьему биатлону прошли в Домодедове

Unsplash
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Ежегодные соревнования по охотничьему биатлону провели вблизи села Лямцино под Домодедовом. Более 40 членов сообществ охотников и рыболовов состязались за победу.

Соревнования по охотничьему биатлону проводятся уже в 6-й раз. Они посвящены памяти первого председателя Домодедовского общества охотников и рыболовов Юрия Владимировича Башмакова.

Для победы участникам нужно быстро пробежать 1,5 тысячи метров на лыжах и метко выстрелить в мишень. Всего разыграли три номинации: «Лучший стрелок биатлона», «За волю к победе» и «Амазонка». Также проходил общий зачет, где спортсмены соревновались в мастерстве владения оружием.

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Спортсмены Город Домодедово
24 января 2024, 08:37
Стипендии главы вручили школьникам в Серебряных Прудах
Телеканал «360»
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Еще 60 школьников получили стипендии главы в Серебряных Прудах. Ребят отметили за успехи в учебе, спорте и творчестве.

Среди награжденных - отличники, победители региональных, всероссийских, международных олимпиад и конкурсов. Стипендиатами главы стали молодые художники, музыканты, единоборцы, будущие дизайнеры. Их отметили в трех номинациях: «Образование», «Культура» и «Спорт».

«Ежегодно мы отмечаем 60 наших детишек, которые добились больших успехов в спорте, в культуре и, конечно же, в образовании. По итогам совместного решения, которое принимают педагоги, воспитатели, тренерский состав, 60 ребят получают премию главы», - сказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Стипендии главы в городском округе Серебряные Пруды вручают уже более 30 лет. За эти годы выплаты за успехи получили свыше 1,5 тысячи школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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Школьники Серебряные пруды
24 января 2024, 08:17
Зимний фестиваль восточных боевых единоборств прошел в Щелкове
Телеканал «360»
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Зимний фестиваль восточных боевых единоборств в Щелкове собрал более 150 юных спортсменов. Они представляли 10 спортивных клубов и школ Подмосковья и Москвы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Соревнования среди спортсменов в возрасте от восьми до 17 лет прошли в Огудневском физкультурно-оздоровительном комплексе.

«Спорт облагораживает всех, не важно - каким ты видом спорта занимаешься. Самое главное, что родители приезжают, привозят, за детишек радеют. Огромное желание, горящие глаза у ребят. <…> Возможно кто-то и проявит себя в дальнейшем на более высоком уровне», - отметил директор физкультурно-оздоровительного комплекса № 2 Владислав Клюзов.

Состязания проходили в дисциплинах сито-рю и сетокан. Участники состязались друг с другом в индивидуальных категориях ката и кумитэ. Судить соревнования приехали судьи региональной спортивной федерации по восточным боевым единоборствам.

«Это очень хороший полигон для получения опыта как спортсменов, так и судей. Потому что судьи у нас каждый год проходят квалификацию, и здесь мы готовим судей и спортсменов для всероссийских соревнований. Также это дает большое подспорье для роста спортсменов именно из Щелкова», - главный судья фестиваля Павел Ожерельев.

Эти соревнования являются отборочными на областное первенство и другие состязания более высокого уровня. Лучшие из спортсменов также будут защищать честь своих клубов и школ на уровне Подмосковья. Щелковские спортсмены в этот раз задали высокую планку, завоевав 39 наград.

Спортсмены Щелково
23 января 2024, 21:05
Коммунальщики ликвидировали 2 утечки и устранили 10 засоров в Волоколамске за неделю
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Коммунальщики в Волоколамске провели масштабную серию работ. За неделю работники Волоколамского производственно-технического предприятия районного жилищно-коммунального хозяйства устранили две протечки на сетях холодного водоснабжения и прочистили 10 канализационных засоров.

Помимо этого, работники организации очистили три водопроводных и пять канализационных колодцев и 13 насосов, промыли 90 метров канализационных сетей, а также отремонтировали на водозаборную колонку.

Отметим, что за состоянием сетей водоподачи и канализации сотрудники Волоколамского производственно-технического предприятия районного жилищно-коммунального хозяйства следят ежедневно. В случае возникновения аварийной ситуации жители городского округа могут сообщить об этом по телефону: 7 (496) 362-25-07. Звонки принимают круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион привлечет серьезные инвестиции на обновление, ремонт и развитие инфраструктуры ЖКХ.

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ЖКХ Волоколамск
23 января 2024, 18:54
Станция скорой помощи и детские сады появятся в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах
Пресс-служба Главгосстройнадзора МО
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Строительство пяти домов в составе жилого комплекса «Томилино Парк» продолжается в Люберцах. Сейчас там возводят корпуса № 5.1, 5.2, 5.4, 6.1 и 6.2.

Застройщиком ЖК выступает Группа компаний «Самолет». Всего в состав жилого комплекса войдет 28 корпусов. Территория находится вблизи заповедника - Томилинского лесопарка, где расположены прогулочные экотропы и оборудованные места для пикников.

Кроме того, в ЖК «Томилино Парк» уже построили два детских сада на 360 мест каждый и школу для 1,1 тысячи учеников. Согласно проекту, на территории жилого комплекса появится еще два детсада, школа, поликлиника и станция скорой помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

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Строительство Медицина

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