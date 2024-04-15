Соревнования по обслуживанию электрооборудования стартовали в Балашихе

«Всем желаю справиться с волнением, показать свои лучшие качества. И всем - честной игры!» - напутствовал участников первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования Игорь Пиналов.

Команды проверят на знание действующих нормативно-технических документов, а также попросят выполнить самые разные задачи: он оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока до ремонта силового трансформатора, замене вентилятора обдува, тушению загоревшейся электроустановки и многие другие.

Итоги соревнований подведут на торжественной церемонии закрытия 19 апреля.

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