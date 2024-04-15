15 апреля 2024, 18:18

Соревнования по обслуживанию электрооборудования стартовали в Балашихе

Россети Московский регион
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Соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций компании «Россети Московский регион» стартовали в Балашихе 15 апреля. Мастерам из шести команд предстоит продемонстрировать строгому жюри свои теоретические знания и практически навыки.

«Всем желаю справиться с волнением, показать свои лучшие качества. И всем - честной игры!» - напутствовал участников первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования Игорь Пиналов.

Команды проверят на знание действующих нормативно-технических документов, а также попросят выполнить самые разные задачи: он оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока до ремонта силового трансформатора, замене вентилятора обдува, тушению загоревшейся электроустановки и многие другие.

Итоги соревнований подведут на торжественной церемонии закрытия 19 апреля.

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Балашиха конкурсы Москва
15 апреля 2024, 19:22
Вебинар для подмосковного бизнеса о контейнерных перевозках пройдет 16 апреля
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Бесплатный вебинар для представителей подмосковного бизнеса «Контейнерные перевозки от А до Я» состоится 16 апреля. Предприниматели узнают о нюансах правильного оформления документов и смогут задать все интересующие вопросы.

Спикером выступит старший юрист практики «Транспорт и логистика» юридической компании Savina Legal Алихан Яганов, который расскажет об ответственности при контейнерных перевозках, а также о самых распространенных спорах в этой области.

Начнется вебинар в 11:00.

Напомним, что Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям не только бесплатные образовательный услуги, но и иную помощь, необходимую экспортерам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Экспорт Бизнес Промышленность
15 апреля 2024, 19:08
Спортсмены из Лобни стали победителями всероссийского турнира по дзюдо
Unsplash
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Спортсмены из Лобни, Павел Харлов и Аршалуйс Акопян, одержали победу на всероссийском турнире по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования проходили в одном из муниципалитетов Подмосковья.

Юноши тренируются под руководством Юрия Омадзе и Владимира Кузнецова. Благодаря своему выступлению на турнире, дзюдоисты получили возможность участвовать в Спартакиаде и Азиатских Играх, которые пройдут летом.

Напомним, что в Лобне уделяется значительное внимание развитию спорта. Воспитанники спортивных секций регулярно демонстрируют высокие результаты на соревнованиях разного уровня.

Например, на прошлых выходных лобненские баскетболисты стали чемпионами Московской области, победив своих соперников со счетом 88:73.

В начале февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Лобня Школьники
15 апреля 2024, 18:58
Новый поисковый сезон «Вахта Памяти» стартовал в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах состоялась торжественная церемония открытия поискового сезона «Вахта памяти 2024». Мероприятие прошло на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны Российской Федерации.

На церемонии открытия присутствовали более 700 активистов из поисковых отрядов и патриотических объединений Подмосковья, включая участников из Мытищ. Всего в регионе действует 12 поисковых объединений с 113 отрядами и более чем тремя тысячами участников.

В предыдущем сезоне провели более 300 экспедиций к местам сражений Великой Отечественной войны. Более 100 из них прошли в Московской области. Благодаря усилиям поисковиков, были найдены останки 210 человек. Их захоронили в Подмосковье. Также установлены имена трех защитников Родины. Всего же по всей России подмосковными поисковиками были преданы земле более 800 воинов, и установлены имена 43 человек.

Также на церемонии, в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата», родственникам пропавших без вести героев войны были вручены документы, устанавливающие судьбу их предков. Самым активным участникам вручили заслуженные награды.

В начале нового сезона поисковики ставят перед собой сложные задачи: планируют масштабные экспедиции, архивную и полевую работу, обучение и патриотическое воспитание молодого поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Общественные акции
15 апреля 2024, 18:55
Люберецкие детские врачи травматологи начали лечить болезнь Осгуда-Шлаттера
МОЦОМД
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Врачи травматологи-ортопеды Московского областного центра охраны материнства и детства начали лечить болезнь Осгуда-Шлаттера, которое проявляется болями в переднем отделе коленного сустава. Наиболее подвержены этому заболеванию мальчики, которые увлекаются игрой в футбол.

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии МОЦОМД, врача-ортопеда Виталия Терлецкого, пациенты приходят с жалобами на сильные боли и ставятся на диспансерный учет. В случаях, когда требуется операция, ее проводят в медицинском учреждении.

«Операции бывает трех видов: удаление свободных костно-хрящевых фрагментов, перфорация кости с целью улучшения кровоснабжения и стимуляции ее прирастания, фиксация винтами. Все они выполняются из небольших разрезов, эффективно купируют болевой синдром и позволяют сохранить высокий уровень активности в раннем послеоперационном периоде», - рассказал Терлецкий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Болезни Врачи Футбол

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