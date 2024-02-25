Соревнования по настольным играм состоялись в спортивном клубе «Лидер» в Воскресенске
В спортивном клубе «Лидер» состоялись соревнования по настольным играм. Попробовать свои силы в шаффлборде, корнхолле и джакколо в гости к воскресенцам приехали спортсмены из Коломны и Егорьевска.
Троеборье стало вторым этапом турнира, проходящим в рамках «Лиги „Лидера“. Спортсмены в течении года участвуют в 12 различных дисциплинах.
«Стараемся продумать, как сделать соревнования интересными прежде всего и доступными для всех категорий», - сказал директор спортивного клуба инвалидов «Лидер» Алексей Кузнецов.
Воскресенский спортивный клуб «Лидер» по праву считается кузницей чемпионов. Следующим этапом «Лиги „Лидера“ станут шашки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».