Соревнования по настольному теннису прошли в Химках ко Дню пограничника
Открытый рейтинговый турнир по настольному теннису в преддверии Дня пограничника прошел в Химках. Десятки фанатов этого вида спорта собрались в спортивной школе «Лунево», чтобы принять участие в соревнованиях.
Спортсмены боролись за золото в трех возрастных категориях. Отдельный комплект медалей подготовили для работников пограничной службы.
Детские соревнования выиграли Владимир Вишняк и Григорий Пехтерев. Среди взрослых победителями стали Артем Кишканев и Алексей Геновский. Участники получили памятные грамоты, а призеры - медали.
«Настольный теннис популярен среди химчан, особенно в летний период. Во многих парках и скверах для удобства установлено специальное оборудование для динамичной игры всей семьей», - поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.
Отметим, что ежегодный турнир прошел при поддержке отряда пограничного контроля ФСБ России аэропорта «Шереметьево».
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