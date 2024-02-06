Соревнования по лыжным гонкам среди пенсионеров прошли в Лобне

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Самым старшим участником лыжной гонки в Лобне стал Борис Ложников. Ему 87 лет. Горные лыжи - его хобби, как и рисование акварелью. Жители округа знают Бориса Николаевича по его картинам, которые даже выставлялись в местной художественной галерее.

По итогам соревнований лучших спортсменов наградили памятными дипломами. Всех участников заездов угостили чаем с пирожными и баранками.

Организаторами «Серебряной лыжни» выступил городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также местное отделение Союза пенсионеров Подмосковья и комитет по физкультуре и спорту администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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