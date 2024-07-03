Соревнования по кроссфиту прошли ко Дню молодежи в парке «Городок» в Рузе

На празднике наградили активистов молодежных движений, а представители благотворительного фонда «Троя» угощали всех желающих бесплатным мороженым.

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В День молодежи в Рузе провели большую праздничную программу. Участники попробовали свои силы в кроссфите и мастер-классах по гончарному мастерству, рукоделию, кулинарии и живописи. В течение дня организаторы разыгрывали купоны и ценные призы.

«Сегодня в парке „Городок“ в Рузе проходит День молодежи. Это самый яркий и красочный день в календаре для волонтеров, „Молодой гвардии“, юнармейцев и наших жителей. Хочется поздравить всех и пожелать молодому поколению всегда идти в ногу со временем», – рассказала заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова.