Соревнования по художественной и эстетической гимнастике прошли в Жуковском

В течение двух дней команды выступали по разным программам. По результатам оценок определили и наградили победителей.

«У нас очень сильная школа эстетической и художественной гимнастики. Сегодня здесь проходят соревнования на призы главы городского округа. Девчонки от мала до велика показали свои достижения. Мы с вами посмотрели на эту красоту, грацию и понимаем какой за этим стоит труд тренерского коллектива, самих девчонок, поддержки родителей», - отметил глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров.

Для команд «Виктория», «Виктория-Стрела» и «Виктория-Взлет» эти соревнования стали генеральной репетицией перед чемпионатом и первенством мира по эстетической гимнастике. Соревнования в Казахстане в ноябре.

«Команда „Виктория“ бессменный победитель первенств мира, Европы, кубков мира. „Виктория-Стрела“ постоянно серебряный или бронзовый призер первенств мира, кубков мира, первенств Европы. И все команды из Жуковского. Это очень приятно, это огромный успех для нашего города», - сказала заслуженный тренер России, старший тренер спортшколы «Метеор» в Жуковском Зитта Букова.

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