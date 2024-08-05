Соревнования по хоккею за Кубок Овечкина начались в Красногорске

Свое мастерство продемонстрируют 16 сильнейших хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана. Среди участников: «Атлант» из Мытищ, «Балашиха», ЦСКА и «Спартак» из Москвы, «Салават Юлаев»из Уфы и другие команды.

Турниры пройдут на ледовых аренах в Мытищах и Красногорске. С 5 по 7 августа состоятся игры группового этапа, 8 и 9 августа команды сразятся в рамках четвертьфинала и полуфинала соревнований. Финал и игры за 3–15 места проведут 10 августа.

«Кубок Александра Овечкина» шесть лет назад начинался в Московской области как локальное мероприятие, в котором принимали участие воспитанники подмосковных спортивных школ. Сегодня - это масштабное событие международного уровня», - прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Отмечается, что в заключительный день соревнований пройдет матч между командами Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова. В этот день на лед выйдут Евгений Малкин, Михаил Сергачев, Дмитрий Воронков, Илья Ковальчук, Валерий Каменский, Алексей Касатонов и другие профессиональные хоккеисты.

Помимо этого, 10 августа состоится финал турнира по киберхоккею Ovi Cyber Cup. Победителей и призеров определят в специальной игровой зоне на арене «Мытищи». Напомним, спортивные мероприятия пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью. Там появятся новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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