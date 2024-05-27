Соревнования по гребле на байдарках и каноэ прошли в Старой Купавне

Все спортсмены были разделены на возрастные группы. Спортсмены из Старой Купавны достойно выступили на этих соревнованиях и в упорной борьбе завоевали семь золотых, три серебряных и одну бронзовую медали в разных возрастных категориях и на разных дистанциях.

Старая Купавна ежегодно принимает у себя гостей в начале летнего сезона и проводит масштабные соревнования «Открытие сезона». По словам организаторов, это способствует увеличению желающих заниматься водными видами спорта, особенно среди детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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