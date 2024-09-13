13 сентября 2024, 15:27

Соревнования по городскому ориентированию прошли в Коломне

Министерство социального развития Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Областное соревнование по городскому духовно-историческому ориентированию «Ратная слава Подмосковья» для людей с ограниченными возможностями прошло 12 сентября в Коломне. В мероприятии участвовали десять команд из разных городов, включая Коломну, Домодедово, Луховицы, Можайск и другие.

Соревнование организовал Комплексный центр соцобслуживания «Коломенский» при поддержке молодежной организации «Ковчег» и ДО «Одиссея» для популяризации спортивного ориентирования как метода социальной реабилитации.

Командам было необходимо пройти маршрут с 15 контрольными пунктами по историческим объектам Коломенского кремля. Все команды получили дипломы и памятные подарки.

Программа включала мастер-классы по ориентированию, стрельбу из лука и концерт творческих коллективов.

Организаторы приглашают всех любителей туризма и истории присоединиться к коллективу для обучения и самореализации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна
13 сентября 2024, 15:44
Супруге участника СВО из Егорьевска помогли отремонтировать балкон
Читайте нас в: Google Новости
Убавляющая «Новь» в Егорьевске помогла супруге бойца СВО. В квартире семьи отремонтировали балконные плиты.

Муж Ксении ушел на передовую около двух лет назад, домой он приезжает только на время отпуска. Поэтому все хозяйственные вопросы женщина решает самостоятельно. Балкон в их квартире давно нуждался в ремонте: опасения вызывало состояние плиты. Ксения обратилась в управляющую компанию, которая провела реконструкцию.

Всего через несколько дней строители провели работы, укрепили плиту и каркас. В будущем проведут и остекление балкона.

«Помогали и будем помогать. Люди за нас свою кровь проливают, мы здесь тоже должны друг друга поддерживать», - сказал директор управляющей компании «Новь» Юрий Морозов.

Ксения занимается общественной работой - помогает семьям участников специальной военной операции, участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи.

В Егорьевске активно поддерживают семьи участников специальной военной операции. В округе работает Комитет семей воинов Отечества и Центр поддержки военнослужащих на базе Молодежного центра «Маяк».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Военные Егорьевск
13 сентября 2024, 15:43
Жителям Лобни напомнили о возможности консультации с помощью телемедицины
Читайте нас в: Google Новости
Жители городского округа Лобня теперь могут воспользоваться современными возможностями телемедицины для получения консультаций врачей. Эта услуга позволяет пациентам повторно обратиться к врачу, скорректировать назначенное лечение, записаться к узкопрофильному специалисту или внести новые данные в карту болезни.

Внедрение телемедицинских консультаций направлено на сокращение очередей на прием и повышение доступности медицинской помощи для всех жителей.

Важно отметить, что листки временной нетрудоспособности, известные как «больничные», не могут быть закрыты или оформлены через телемедицинскую консультацию. Для этого требуется личный прием и осмотр врача. Исключение составляют случаи диагноза новой коронавирусной инфекции.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно несколькими способами: через региональный портал госуслуг, инфомат, по телефону 122 или непосредственно на приеме у врача. Такой подход обеспечивает удобство и гибкость для пациентов, позволяя им получить необходимую медицинскую помощь в комфортных условиях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Лобня
13 сентября 2024, 15:41
Более 2,4 километра тепловых сетей заменили в Лобне
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Лобня Анна Кротова сообщила о завершении подготовки к отопительному сезону. Все запланированные работы выполнены в полном объеме: на 95 километрах тепловых сетей проведена опрессовка, что составляет 100% от запланированного.

В рамках обновления инфраструктуры заменено 2400 метров устаревших тепловых сетей на современные трубы с изоляцией.

Особое внимание уделили модернизации котельных. В микрорайоне Луговая построена новая котельная, а на котельной Калинина установлено дополнительное оборудование для повышения эффективности ее работы. Котельная РЖД также полностью подготовлена к зиме: здесь проведена опрессовка котлов, установлены новые насосы и заменена часть запорной арматуры.

Все котельные округа теперь оснащены современными датчиками температуры и давления, которые в реальном времени передают данные в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Это позволяет значительно ускорить реагирование на возможные нештатные ситуации и обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей в предстоящий отопительный сезон.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Отопление
13 сентября 2024, 15:37
Главный врач больницы в Зарайске проверил работу отделений медучреждения
Читайте нас в: Google Новости
Обход отделений провел главврач Зарайской больницы Николай Макаров. Он пообщался с сотрудниками, а также обсудил индивидуальные планы лечения пациентов.

Врачи и медсестры смогли задать главврачу вопросы, обсудить с ним имеющиеся проблемы и оперативно решить часть из них.

«В рамках обхода терапевтического отделения мы обсудили с коллегами медицинские протоколы и новые подходы в области лечения. Это важно не только для обеспечения качества медицинской помощи, но и для обучения молодых специалистов. Обсуждение индивидуальных планов лечения, результатов анализов и прогресса в восстановлении крайне необходимо. Всегда приятно видеть улучшение состояния наших пациентов. Каждый положительный результат - это не только победа врача, но и ваша победа, уважаемые пациенты! Мы продолжаем работать над каждым случаем, чтобы создать оптимальные условия для выздоровления», - прокомментировал Николай Макаров.

Также он напомнил, что важно вовремя обращаться к специалистам, чтобы предупредить негативные последствия для здоровья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Зарайск Врачи

Новости по теме