14 октября 2024, 16:44

Соревнования по футболу среди детских дворовых команд прошли в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах прошло состязание по футболу среди детских дворовых команд 2009 года рождения под названием «Приз закрытия». В турнире приняли участие семь команд.

Начальник управления по физической культуре и спорту городского округа Мытищи Дмитрий Герман поздравил юных спортсменов с их достижениями и подчеркнул важность занятий спортом в жизни каждого человека. Он отметил, что такие соревнования не только способствуют физическому развитию, но и помогают детям находить новых друзей.

Команды продемонстрировали отличную физическую подготовку и навыки игры в футбол, чем порадовали болельщиков и зрителей. Для многих ребят дворовый футбол стал не только увлечением, но и важной частью жизни.

По итогам турнира команда «Бостон» завоевала Кубок «Приз закрытия», оставив позади «Наставников», которые заняли второе место, и команду «Гранд», ставшую третьей.

После турнира состоялась церемония награждения по итогам первенства по футболу среди детских дворовых команд 2009 года рождения и моложе. Победителем первенства стала команда «Порту», второе место занял «Бостон», а тройку лучших замкнул «Гранд». Лучшим бомбардиром первенства был признан Мирон Петров из команды «Гранд».

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Спортсмены Мытищи Футбол
14 октября 2024, 16:55
Благотворительному фонду в Люберцах передали 220 килограммов парафина для окопных свечей в зоне СВО
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Жители Люберец передали в благотворительный фонд «Домашний очаг» 220 килограммов парафина для изготовления окопных свечей. Волонтеры сделают 1112 штук и отправят их в зону специальной военной операции.

Депутат городского округа Вячеслав Калинин и жители Люберец передали парафин фонду «Домашний очаг», который работает в поселке Томилино.

«Передали нашему фонду „Домашний очаг“ 220 килограммов парафина. Из него волонтеры изготовят окопные свечи, которые будут обогревать наших бойцов на передовой. Спасибо всем неравнодушным и откликнувшимся. Сбор продолжается», - отметил Вячеслав Калинин.

Руководитель благотворительного фонда Марина Исаева рассказала, что участники спецоперации ждут блиндажные свечи, потому как они обогревают зимой и позволяют приготовить еду.

«Общими силами удалось собрать 465 килограммов парафина. Наша команда из этого сырья сделает 1112 окопных свечей», - сказала Марина Исаева.

Марина Исаева также уточнила, что им необходимо не менее двух тонн парафина, и поблагодарила каждого за неравнодушие и поддержку защитников.

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Люберцы
14 октября 2024, 16:43
Субботник прошел на Клязьминском водохранилище в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах состоялся заключительный субботник в рамках Всероссийской акции «Вода России», который прошел на берегах Клязьминского водохранилища у деревни Капустино. Неравнодушные жители округа и гости города собрались, чтобы очистить береговую зону от мусора и сделать ее приятной для отдыха.

Директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов отметил значимость подобных мероприятий и поблагодарил всех участников за их активное участие и отзывчивость. «Мы выполняем важную задачу - содержим водоемы в чистоте», - подчеркнул он.

Субботник собрал более 50 участников, многие из которых пришли целыми семьями. Участники мероприятия внесли значительный вклад в сохранение чистоты берегов, не только убирая мусор, но и подавая пример подрастающему поколению. Добровольцы отмечают важность таких мероприятий для воспитания уважительного отношения к природе у детей.

Акция «Вода России» охватывает всю страну, объединяя людей в стремлении сохранить природные ресурсы и окружающую среду в чистоте. Этот субботник стал финальным в череде экологических инициатив, проведенных в округе.

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Мытищи Субботник
14 октября 2024, 16:33
Еще 5,9 тысячи объектов недвижимости добавят на инвестпортал Подмосковья
Минимущества
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Более 5,9 тысячи объектов неиспользуемого имущества выявили в Подмосковье. Все они появятся на инвестпортале региона. Из них 3045 — это земельные участки, 2883 — здания.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, в регионе продолжается самообследование объектов, которые находятся в собственности муниципальных образований. Главная цель самообследования - выявить неиспользуемое имущество, чтобы вовлечь его в хозяйственный оборот.

С мая прошлого года в Подмосковье проверили 39485 объектов. Лидерами по количеству проведенных самообследований стали городские округа Одинцовский, Дмитровский и Серпухов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость Бизнес
14 октября 2024, 16:29
Беседу о значении взросления провели для студентов техникума в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Очередная беседа в рамках проекта «Разговоры о важном» состоялась в Дмитровском техникуме. Студенты и преподаватели обсудили, что значит быть взрослым человеком.

Ребята говорили о действиях взрослого и ребенка, об осознанности поступков. Вместе участники мероприятия создали образ человека, имеющего активную жизненную позицию, ответственного за свои решения, уверенного в себе и целеустремленного.

Студенты пришли к выводу, что взрослые годы являются временем расцвета человека, самым долгим и важным этапом его жизненного пути. В этот период люди создают семьи и рожают детей, добиваются творческих, профессиональных и социальных успехов.

Одна из участниц беседы отметила, что новые обязанности появляются на каждом этапе взросления. Человек начинает отвечать не только за себя, но и за своих близких.

«Это волнительно, но каждый человек подсознательно ждет этой ответственности и надеется, что справится с ней на отлично», - сказал девушка.

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Студенты Дмитров Образование

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