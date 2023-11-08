Соревнования по фигурному катанию в Химках собрали свыше 100 участников

Воспитанники химкинской школы по зимним видам спорта заняли верхние строчки турнирной таблицы. Трое спортсменов получили наивысшие баллы в категориях 1-го и 3-го юношеского разряда - Алексей Тронин, Мария Щербакова и Максим Пичугин. Также бронзовой медалью состязаний наградили Варвару Рожкову. Юная спортсменка выступила в группе 3-го спортивного разряда.

«Соревнования прошли на высшем уровне. Дети разные результаты показывали. Очень гордимся выступлениями наших воспитанников. Один из этапов пройден. Надеемся на лучшее», - рассказала тренер по фигурному катанию Елена Ерохина.

Отметим, что школу по зимним видам спорта открыли в 1996 году при поддержке химкинского спорткомитета. Позже здесь появилось отделение фигурного катания. Благодаря профессионализму тренеров, сборная учреждения участвует в соревнованиях разного уровня подготовки - от городских до всероссийских. Спортсмены представляют округ в составе команды Московской области на первенствах России.

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