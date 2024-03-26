Соревнования по дистанционному пилотированию пройдут в Химках

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Как рассказали в администрации округа, в турнире будут участвовать 14 команд. Школьники покажут навыки в управлении дронами и робототехническими средствами.

«Беспилотные летательные аппараты, которыми участники соревнований будут управлять дистанционно, расположены на полигоне индустриального парка „Руднево“ в центре беспилотных авиационных систем. По итогам соревнований команда-победитель получит награду - экскурсию в индустриальный парк, где пилоты увидят площадку, на которой они удаленно управляли дронами», - рассказали в пресс-службе.

На полигоне разместили макеты сортировочных пунктов, домов, небоскребов и портов, чтобы имитировать мегаполис будущего.

Соревноваться команды будут дистанционно, находясь в своих школах. Участие в турнире примут 140 подростков.

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