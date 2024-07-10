Соревнования по бадминтону среди детей с ОВЗ прошли в Воскресенске
На площадке спортивного клуба «Лидер» в Воскресенске состоялся IV этап соревнований «Детской „Лиги“-2024“ по бадминтону среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Специальную секцию под руководством инструктора Даниила Перевезенцева для них открыли в начале года.
Секция парабадминтона стала популярной среди юных участников клуба, и на турнире приняли участие такие уже известные спортсмены, как Виктория Кураева и Александр Тихонов, успешно выступавшие на областных соревнованиях. Именно между ними развернулась напряженная борьба за медали.
В упорной борьбе Виктория одержала победу со счетом 2:1 по сетам и стала чемпионкой турнира. Бронзовую медаль завоевала Марина Беляева, победившая в матче за третье место Павла Носова. В парном разряде Тихонов и Носов показали себя чуть сильнее пары Кураевой и Беляевой и стали победителями соревнований.
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