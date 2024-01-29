Соревнования по авиамодельному спорту за кубок Подмосковья прошли в Химках

Житель округа выступил в паре с Сергеем Дудиным из Клина. Лучшее время экипаж показал в третьем туре - 50 кругов с учетом обязательной дозаправки за три минуты 50 секунд. Призеров наградили медалями и грамотами.

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