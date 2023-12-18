Соревнования по армейскому тактико-стрелковому многоборью прошли в Орехово-Зуеве

Летом для жителей Черноголовки прошла «Лаборатория краеведения». Его выпускница Ульяна Андриевская активно включилась в новую роль и придумала уже несколько авторских экскурсий по городу, одну из которых посвятили скульптурам Константина Кузнецова. Эта экскурсия проходит на лыжах. Построить прогулочный маршрут поможет карта с лесными кругами на сайте.

«Это серия скульптур, первая из них - Химик, она посвящена младшему научному сотруднику, который работает в нашем городе», - пояснила Андриевская.

Творческие лаборатории организовал Центр поддержки современного искусства «За арт». На них рассказывается, что Черноголовка - это город ученых, наукоград.

«И теперь любой желающий может приехать в Черноголовку и узнать, что за сингулярность украшает нашу главную площадь, о чем эта скульптура, какой смысл научный она несет. Кроме того, на лаборатории краеведения деятельность не остановилась, и дальше была организована лаборатория подкастов», - сообщила научный сотрудник ФИЦ ПХФ и МХ РАН, участник лабораторий Елена Мартьянова.

Участники лаборатории работают в группах, в каждой из которых обязательно есть ученые и художники.

«Я придумал проект, который посвящен созданию цифровых муралов на стенах мержановских домов. В качестве мотива мы выбрали химические реакции, которые сам же Мержанов разрабатывал в свое время, и была задача такая - как бы переосмыслить, придать такую художественную форму этим химическим реакциям», - рассказал старший научный сотрудник ФИЦ ПХФ и МХ РАН, участник «Лаборатории науки и искусства» Владимир Ракитин.

Занятия проводят профессиональные кураторы.

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