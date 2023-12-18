18 декабря 2023, 02:00

Соревнования по армейскому тактико-стрелковому многоборью прошли в Орехово-Зуеве

Ольга Сычёва
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Первенство Орехово-Зуевского округа по армейскому тактико-стрелковому многоборью состоялось в спортивном паркае «Атлант». Соревнования проводились в округе впервые.

«С ребятами мы занимаемся строевой и военной подготовкой, в связи с СВО скорректированы планы работы: учим оказывать доврачебную помощь. И отправляем наших воспитанников на различные соревнования», - рассказал руководитель военно-патриотического центра «Русич» Владимир Патрикеев.

В турнире поучаствовали пять команд по четыре человека. Они состоят в военно-патриотических клубах. Мероприятие организовала ассоциация «Армия и бизнес».

«Эти соревнования мы проводим впервые под эгидой Федерации армейско-тактической службы России. Разработали план их проведения, часть оборудования получили благодаря гранту президента», часть - приобрели на свои средства», - сообщил полковник, ветеран военной службы Сергей Михайлов.

Победители в командном и личном зачетах получили дипломы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Орехово-Зуево
17 декабря 2023, 21:40
Серия краеведческих экскурсий на лыжах прошла в Черноголовке
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Летом для жителей Черноголовки прошла «Лаборатория краеведения». Его выпускница Ульяна Андриевская активно включилась в новую роль и придумала уже несколько авторских экскурсий по городу, одну из которых посвятили скульптурам Константина Кузнецова. Эта экскурсия проходит на лыжах. Построить прогулочный маршрут поможет карта с лесными кругами на сайте.

«Это серия скульптур, первая из них - Химик, она посвящена младшему научному сотруднику, который работает в нашем городе», - пояснила Андриевская.

Творческие лаборатории организовал Центр поддержки современного искусства «За арт». На них рассказывается, что Черноголовка - это город ученых, наукоград.

«И теперь любой желающий может приехать в Черноголовку и узнать, что за сингулярность украшает нашу главную площадь, о чем эта скульптура, какой смысл научный она несет. Кроме того, на лаборатории краеведения деятельность не остановилась, и дальше была организована лаборатория подкастов», - сообщила научный сотрудник ФИЦ ПХФ и МХ РАН, участник лабораторий Елена Мартьянова.

Участники лаборатории работают в группах, в каждой из которых обязательно есть ученые и художники.

«Я придумал проект, который посвящен созданию цифровых муралов на стенах мержановских домов. В качестве мотива мы выбрали химические реакции, которые сам же Мержанов разрабатывал в свое время, и была задача такая - как бы переосмыслить, придать такую художественную форму этим химическим реакциям», - рассказал старший научный сотрудник ФИЦ ПХФ и МХ РАН, участник «Лаборатории науки и искусства» Владимир Ракитин.

Занятия проводят профессиональные кураторы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Экскурсии Черноголовка Наука
17 декабря 2023, 21:27
МФЦ во Фрязине отпраздновал 10-летие
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Многофункциональный центр во Фрязине открылся 27 декабря 2013 года. Услуги в нем предоставляют в режиме «одного окна». От работы учреждения и его сотрудников зависит качество жизни горожан.

«Для нас это знаковое событие. Много что сделано. Начинали мы с минимального количества услуг, а сейчас оно достигает более 350. 250 услуг уже переведено в цифру. Мы, как и вся страна, шагаем в ногу с цифровизацией. Поэтому для нас очень важно сделать комфортное получение услуг в нашем МФЦ», - рассказала директор центра Ольга Лапенкова.

Фрязинский МФЦ входит в пятерку лучших МФЦ Подмосковья. Это заслуга замечательного коллектива учреждения и его руководителя, считает глава городского округа Дмитрий Воробьев. В связи с юбилеем он вместе с председателем городского Совета депутатов Еленой Романовой вручил сотрудникам грамоты и благодарственные письма правительства Московской области, Мособлдумы, Совета депутатов и главы за высокий профессионализм и добросовестный труд.

«Наш МФЦ - это уже такой Колосс, жизнь без которого не один житель уже в городском округе Фрязино не представляет себе - без взаимодействия с различными государственными структурами», - сообщил Воробьев.

Торжественное мероприятие, приуроченное к 10-летию образования МФЦ во Фрязине подготовили сотрудники центра культуры и досуга «Факел». В программе концерта выступили творческие коллективы и солисты учреждения.

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Фрязино
17 декабря 2023, 19:28
Автобус съехал в кювет в Волоколамске. Один человек пострадал
РИА «Новости»
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Водитель автобуса, выполнявшего рейс по маршруту № 54 Волоколамск — железнодорожный вокзал — Львово, не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом «360» сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В салоне находились семь пассажиров. Пострадавший пассажир доставлен в больницу с незначительными ушибами. Водитель перед выходом на линию прошел медицинский осмотр. Автобус также был проверен и выпущен на линию в исправном состоянии», - рассказали в ведомстве.

Утром 17 декабря пассажирский автобус врезался в фонарный столб на Веерной улице в Москве. В результате четыре человека пострадали, их доставили в больницу.

В этот же день семь пассажиров получили ранения при столкновении школьного автобуса и «Лады» в Удмуртии. Среди пострадавших - двое детей. Всех, кто находился в салоне, отправили на углубленный осмотр в медучреждение.

ДТП Автобусы Волоколамск
17 декабря 2023, 16:52
Любители из Подольска обыграли Легенд хоккея по буллитам
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Команда любителей из Подольска обыграла звездную сборную «Легенды хоккея» со счетом 9:8. Исход встречи определила серия буллитов. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Стартовый матч третьего зимнего сезона проекта „Выходи во двор“ собрал на трибунах ледовой арены „Витязь“ в Подольске более 3,5 тысячи зрителей. Этот матч мы посвятили памяти главы городского округа Дмитрия Жарикова», - рассказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

В звездную сборную вошли Валерий Каменский, тренер Александр Якушев, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Андрей Коваленко, Дмитрий Калинин, Александр Гуськов, Сергей Соин, Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков.

«В первую очередь хочется поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это уже третий сезон проекта. Мы его ждем каждый год, ждут зрители, ждут города, куда мы ездим, ждут дети и взрослые», - сообщил Каменский.

Перед матчем Коньков провел мастер-класс для воспитанников хоккейной школы «Витязь». Встречу комментировал депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Любители и профессионалы на протяжении всего матча шли вровень с небольшим опережением Легенд. Однако ближе к концу встречи жители Подольска сравняли счет. В основное время команды сыграли вничью со счетом 7:7. Однако во время серии булитов любители смогли вырвать победу. Ранее единственное поражение звездной сборной нанесли представители Дедовска из городского округа Истра.

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Спортсмены Подольск Хоккей

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