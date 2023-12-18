Соревнования по армейскому тактико-стрелковому многоборью прошли в Орехово-Зуеве
Первенство Орехово-Зуевского округа по армейскому тактико-стрелковому многоборью состоялось в спортивном паркае «Атлант». Соревнования проводились в округе впервые.
«С ребятами мы занимаемся строевой и военной подготовкой, в связи с СВО скорректированы планы работы: учим оказывать доврачебную помощь. И отправляем наших воспитанников на различные соревнования», - рассказал руководитель военно-патриотического центра «Русич» Владимир Патрикеев.
В турнире поучаствовали пять команд по четыре человека. Они состоят в военно-патриотических клубах. Мероприятие организовала ассоциация «Армия и бизнес».
«Эти соревнования мы проводим впервые под эгидой Федерации армейско-тактической службы России. Разработали план их проведения, часть оборудования получили благодаря гранту президента», часть - приобрели на свои средства», - сообщил полковник, ветеран военной службы Сергей Михайлов.
Победители в командном и личном зачетах получили дипломы.
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