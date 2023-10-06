Соревнования на Кубок Московской области по сквошу прошли в Химках

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Победителями состязаний стали Кира Перова и Алексей Акыбаев. Второе место заняли Светлана Казакова и Сергей Клюквин, а бронзовую медаль областного уровня выиграли Светлана Касилова, Данила Рахимьянов и Кирилл Антипов.

В рамках соревнований участники получили спортивный разряд и заработали рейтинговые очки. Также они получит возможность войти в сборную Подмосковья по сквошу.

«Сквош - это спортивная игра, которая чем-то похожа на большой теннис. Ее отличительной особенностью является то, что соперники на игровом поле играют бок о бок. Между ними нет сетки или иного разделителя. Они передают мяч друг другу посредством удара о стену», - объяснил депутат городского Совета Евгений Иноземцев.

Он добавил, что в России этот вид спорта развивается с каждым годом, и Химки играют важную роль в популяризации сквоша.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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