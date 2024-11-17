17 ноября 2024, 18:33

Соревнования ко Дню самбо прошли в Подольске

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В Подольске состоялись масштабные соревнования, посвященные Дню самбо. В них приняли участие 150 спортсменов из различных спортивных коллективов городского округа.

В числе участников были самбисты школы № 14, клубов «Витязь» и «Добрыня», климовского клуба дзюдо и самбо «Сакура», а также секций физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» и клубов дзюдо «Русич» и самбо «Каскад».

Соревнования проходили на открытом ковре в комплексе «Заречье», где самбисты состязались в двадцати двух весовых категориях и двух возрастных группах.

Организатор и судья соревнований, мастер спорта международного класса по самбо, чемпион Европы 2018 года и обладатель Кубка Мира 2016 года Евгений Максимов отметил, что для многих ребят эти соревнования были первыми и все они выступили достойно.

Так, от Федерации дзюдо и самбо Подольска победителями турнира стали Александр Торопов и Ксения Кичанова, от клуба самбо «Добрыня» Бабаджон Хафизов и Рамазан Омаров, от климовского клуба дзюдо и самбо «Сакура» Иван Панферов, Егор Леонов, Никита Никитин, Руслан Ганиев, Азимжон Махкамов, Борис Мамазеяев, Бехзод Тухтаев, Егор Морозов, Юлия Панкратова и Софья Арефьева.

Соревнования стали ярким событием для всех участников и зрителей, продемонстрировав высокий уровень подготовки юных спортсменов и их стремление к победе.

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Спортсмены Подольск
17 ноября 2024, 18:53
Народный показ мод «Душа России» прошел в Подольске
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Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске состоялся показ мод под названием «Душа России», организованный подольским женским клубом «Жизнь женщин». Мероприятие собрало непрофессиональных моделей из различных сфер жизни, включая учителей, врачей, многодетных мам и пенсионеров, которые вышли на подиум в авторских нарядах.

Кульминацией показа стало объявление победителей в различных номинациях. В номинации «Душа показа» победила молодая мама Яна Щербакова, выбранная другими моделями-участницами. «Лицом показа» были признаны кадастровый инженер Ольга Переслегина и многодетная мама Юлия Коржова, согласно мнению дизайнеров и спонсоров.

Организатор проекта и основатель клуба «Жизнь женщин» Ирина Просянкина отметила, что весь проект - это коллаборация дизайнеров, стилистов, моделей и швей, которые объединились для создания народного показа.

В рамках программы также прошла ярмарка изделий ручной работы и мастер-классы для детей. Ребята имели возможность попробовать себя в роли дизайнеров, расписывая новогодние игрушки и имбирные пряники.

Организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным, чтобы подчеркнуть красоту русской женщины и дать ей возможность почувствовать себя королевой - душой России.

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Подольск конкурсы
17 ноября 2024, 18:50
Конкурс IT-разработок для компаний экономической зоны начался в Дубне
ОЭЗ "Дубна"
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В Дубне начался шестой сезон хакатона «ЦифраZone|Технологическая модернизация». Более 120 человек представят разработки, которые внедрят на предприятиях в особой экономической зоне.

На хакатоне 52 команды создадут программные решения, сервисы и продукты для резидентов особой экономической зоны и компаний наукограда. Задания подготовили резиденты - НПП «Детектор» и «Клауд Ком», «Интеллектуальные решения» и «Флерова 11».

Участники должны справиться за две недели при поддержке наставников. Они будут решать кейсы от работодателей: разрабатывать генератор прямоугольных импульсов, создавать телеграм-бот для консультации граждан по Госуслугам, разрабатывать сайт рекомендаций на основе НЛП моделей типа Bert или LLM.

Исполняющий обязанности проректора университета «Дубна» Андрей Нечаевский выступил на открытии и отметил, что вуз поддерживает хакатон и считает его подходящей обучающей площадкой. Здесь ребята будут решать реальные проблемы работодателей.

Предварительная защита пройдет 27 ноября, а 28 - финал с награждением победителей. Каждая команда представит проект или прототип продукта по требованиям заказчика.

Отметим, с 2022 года проходит уже пятый хакатон в экономической зоне. В них приняли участие более 800 человек из разных городов России. Более 30 уникальных специалистов были приняты на работу в технологические компании Дубны.

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Дубна
17 ноября 2024, 18:50
Более 800 детей родились в больнице Дубны в 2024 году
Unsplash
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В родильном доме в Дубне с начала года на свет появились более 800 малышей. Учреждение — участник проекта «Стань мамой в Подмосковье».

В структуре родильного дома - индивидуальные родовые боксы, а на первом этаже - крытая галерея для посещения родственников. Для пациентов обустроили одноместные и двухместные палаты, оборудованные санузлом со всеми удобствами. Отделение оснащено ультразвуковым, рентгенологическим оборудованием, которое позволяет проводить диагностику на этапе беременности и сразу после родов.

В штате работают высококвалифицированные специалисты. Здесь рожают матери из разных округов Подмосковья, в том числе из Талдома, Дмитрова, Долгопрудного, Лобни и других. Также приезжают из других регионов.

Пациенты могут посещать школу «Будущие мамы», Дни открытых дверей. Специалисты расскажут о практике семейно-ориентированных, партнерских родов, грудном вскармливании и уходе за новорожденным, окажут психологическую консультацию, подготовят к родительству и умению поддерживать комфортное эмоциональное состояние в семье.

«Выбор роддома - это очень важное решение для будущих родителей. У нас есть все необходимое для безопасных и комфортных родов. Мы предоставляем возможность партнерских родов. У нас удобное расположение на севере Подмосковья. Нам доверяют. К своей работе подходим ответственно и с заботой к здоровью каждой женщины и ее малыша», - поделилась заместитель главного врача по детству и родовспоможению Светлана Яхина.

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Роддома Больницы Дубна
17 ноября 2024, 18:47
Подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы началась в Дубне
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В Доме ветеранов собрались труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. Их пригласили на одно из первых мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне.

Труженица тыла Нина Дьячкова рассказала, что работала уже с 14 лет, потому что началась война.

«За всю эту жизнь военную я пилила дрова, в общем, что только не делала, лишь бы была наша победа. Забывать о войне никогда нельзя. Также нельзя забывать о друзьях, родине и семье», - сказала труженица тыла, жительница Дубны Нина Дьячкова.

Ветераны в Дубне уже начали подготовку к празднованию 80-летия Победы. Планируется большая программа.

«Мы задействуем все площадки: дворцы культуры, школы, библиотеки, университет, конечно, городской совет», - отметила председатель Совета ветеранов городского округа Дубна Наталья Шувикова.

В Совете ветеранов обсудили работу с жителями, кого коснулась Великая Отечественная война, и планы празднования.

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Дубна Великая Отечественная война

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