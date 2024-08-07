Соревнования и мастер-классы пройдут в Раменском ко Дню физкультурника

Главной площадкой праздника станет стадион «Красное Знамя». Там подготовят интересную программы с играми и звездными гостями.

«Помимо спортивных турниров и мастер-классов, на „Красном Знамени“ проведем автограф-сессию с директором футбольного клуба „Леон Сатурн“ Романом Широковым и российским легкоатлетом, олимпийским чемпионом, чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта России Юрием Борзаковским», - рассказал председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации Раменского городского округа Александр Зайцев.

Также в этот день на озере Пионер пройдет чемпионат Московской области по кануполо и матч по русской лапте. Играть будут команды «Красавцы» из Подмосковья и «Омский Легион» из Омской области.

На стадионе «Авангард» в поселке Ильинский проведут турниры по мини-футболу и волейболу, а также соревнования по настольному теннису среди участников «Активного долголетия».

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