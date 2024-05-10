10 мая 2024, 14:19

Соревнование «Кубок Победы» провели в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки прошли спортивные соревнования среди семей под названием «Кубок Победы». Мероприятие провели в парке «Дубки»

Муниципальный депутат Надежда Смирнова и лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов обратились к участникам с напутственными словами.

«Такой семейный досуг - хорошая возможность стремиться к высоким спортивным результатам, участвовать в соревнованиях и на практике показывать пример здорового образа жизни для подрастающего поколения», - поделился Владимир Харитонов.

В спортивном ориентировании приняли участие семьи, спортсмены и все желающие.

«Несмотря на дождливую погоду, отрадно видеть людей, которые ценят спорт и принимают участие в таких интересных проектах», - сказала Надежда Смирнова.

Целью соревнований является вовлечение юных химчан и их родителей в занятия физической культурой и спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Семья
10 мая 2024, 14:47
Итоги первенства Подмосковья по баскетболу подвели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В баскетбольном центре «Химки провели церемонию награждения воспитанников спортивной школы олимпийского резерва № 1, которые стали чемпионами баскетбольного Первенства Подмосковья в сезоне 2023/2024. В уходящем спортивном сезоне в клубном зачете среди других школ региона спортшкола № 1 была признана лучшей.

В награждении приняли участие министр физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Перов, президент российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент баскетбольного клуба «Химки» Дмитрий Голубков и генеральный директор клуба Павел Астахов. Директору спортшколы Юрию Сорокину вручили золотой кубок чемпионов Московской области по баскетболу.

Отдельно наградили чемпионов первенства - команды юношей трех возрастных категорий (2009/2011/2012 годов рождения), которые выиграли золотые медали под руководством тренеров Романа Юдаева, Дмитрия Волохова, Евгения Голубаева, Владимира Трунова и Вадима Авенариуса.

Также серебряные награды получили юношеские команды 2007, 2008 и 2013 годов рождения. Спортсмены выступили на турнире с наставниками Андреем Тимофеевым и Владимиром Труновым.

Детско-юношеская спортивная школа по баскетболу была открыта в октябре 1975 года. Свое название она получила в 2017 году, когда учреждение перешло на новые федеральные стандарты спортивной подготовки и стало называться «Спортивная школа Олимпийского резерва № 1». Последние десять лет школа является лидером баскетбола в Московской области и занимает первое место в общекомандном зачете среди спортивных школ. Команды регулярно участвуют в Первенстве России по баскетболу и занимают призовые места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Баскетбол
10 мая 2024, 14:41
Маршрут следования автобусов № 24 изменят с 13 мая в Дмитрове
Freepik
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Маршрут следования автобусов № 24 Дмитров — ст. Костино изменят в Дмитрове c 13 мая. Соответствующее решение принято для удобства местных жителей. Теперь общественный транспорт будет совершать заезды в деревню Бабкино.

Это изменение направлено на обеспечение комфортной транспортной связи для жителей деревни до автостанции «Дмитров» и других важных объектов города.

На данный момент маршрут № 24 обслуживается тремя автобусами, осуществляющими 30 рейсов ежедневно. В связи с нововведением автобусы будут совершать три заезда в будни в деревню Бабкино.

Первый заезд от остановочного пункта «Бабкино» в направлении остановки «Автовокзал Дмитров» запланирован на 7:19, а обратное отправление от остановочного пункта «Автовокзал Дмитров» с заездами в деревню Бабкино - на 16:02 и 18:15.

На маршруте предусмотрены льготы для жителей Москвы и Подмосковья по социальным картам. Оплата проезда возможна с использованием банковских и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Дмитров
10 мая 2024, 14:24
Жителям Подмосковья напомнили про добровольное страхование жилья
Министерство ЖКХ МО
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Перед началом сезона отдыха на даче вопрос страхования жилья становится особенно актуальным, поскольку летом увеличивается число происшествий и бытовых аварий. Сервис «Добровольное страхование», доступный через квитанции МосОблЕИРЦ, предлагает надежную защиту жилья и возможность получения финансовой компенсации в случае залива, пожара, взрыва или стихийного бедствия.

Процесс страхования квартиры довольно прост: при оплате счета достаточно поставить отметку в разделе «Итого к оплате за все услуги счета с учетом добровольного страхования» и внести сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг и страховки. Если сумма оплаты недостаточна, жилье не будет застраховано, а излишек средств будет направлен на аванс за услуги.

После оплаты жилье считается застрахованным с первого числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Действие страховки продолжается один календарный месяц, а для ее бесперебойного действия необходимо регулярно оплачивать услугу.

При наступлении страхового случая необходимо первым делом сообщить об этом в аварийные службы. Информировать страховую компанию о случившемся следует в течение трех рабочих дней.

Размер ежемесячного страхового взноса зависит от площади квартиры и условий страховой компании, с которой заключен договор. Подробнее ознакомиться с условиями страхования возможно на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Добровольное страхование».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Дмитров
10 мая 2024, 14:05
Подмосковную компанию оштрафовали за незаконный сброс отходов
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Впервые в России судебные приставы Московской области применили правоприменительную практику конфискации транспортных средств. Ранее автомобиль был дважды пойман на незаконном сбросе отходов.

В 2023 году компания «СУ „Тимсер“\" совершила нарушение в области охраны окружающей среды, связанное с неправомерной перевозкой и выбросом отходов производства и потребления.

Судебный пристав-исполнитель Люберецкого РОСП ГУФССП России по Московской области наложил арест на грузовое транспортное средство с последующей конфискацией в пользу государства.

Мировым судьей Люберецкого судебного района было принято постановление о наложении штрафа на компанию в размере 150 тысяч рублей и конфискации грузового транспортного средства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Штрафы Мусор

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