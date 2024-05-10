Соревнование «Кубок Победы» провели в Химках
В городском округе Химки прошли спортивные соревнования среди семей под названием «Кубок Победы». Мероприятие провели в парке «Дубки»
Муниципальный депутат Надежда Смирнова и лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов обратились к участникам с напутственными словами.
«Такой семейный досуг - хорошая возможность стремиться к высоким спортивным результатам, участвовать в соревнованиях и на практике показывать пример здорового образа жизни для подрастающего поколения», - поделился Владимир Харитонов.
В спортивном ориентировании приняли участие семьи, спортсмены и все желающие.
«Несмотря на дождливую погоду, отрадно видеть людей, которые ценят спорт и принимают участие в таких интересных проектах», - сказала Надежда Смирнова.
Целью соревнований является вовлечение юных химчан и их родителей в занятия физической культурой и спортом.
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