Сомнолог София Черкасова рассказала о причинах разговоров во сне у детей

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По слова специалиста, говорение и хождение во сне часто возникает из-за повышенной нагрузки. До шести лет дети активно познают мир и получают 80% всей аудиовизуально информации о мире.

«Это спонтанная активность двигательной коры. Порой она даже не отражает никакие сюжеты сновидений. Чаще всего это отдельные звуки или неразборчивые слова, иногда наборы слов и даже фраз и в редких случаях с ребенком даже можно вести диалог, что-то спрашивать, а он может отвечать», - сказала Черкасова.

По ее словам, к таким явлениям можно относиться спокойно - с возрастом их частота снижается. Насторожиться можно только в случае, если говорение во сне появилось после перенесенного заболевания или травмы.

«Если это встречается часто, если ребенок разговаривает предложениями каждую ночь и обращает на это внимание родителей, то это, в том числе, может быть расстройством. Когда мозг в порядке, но бывают такие физиологические сбои, это не должно вызывать тревоги, так как говорить во сне - возрастной вариант нормы, да и многие взрослые тоже говорят во сне», - сказала она.

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