Соматическое отделение больницы в Воскресенске открыли после ремонта
В Воскресенской больнице открыли корпус соматического отделения после обновления. В нем установили современное оборудование, обустроили комфортные палаты и новую игровую комнату.
Отметим, что капремонт и покупка нового оборудования стали возможными благодаря поддержке правительства области и программе губернатора Андрея Воробьева. Следующим отремонтированным объектом станет терапевтический корпус.
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В обновленном корпусе работают офтальмологическое, детское соматическое, пульмонологическое и ЛОР-отделения. Капитальный ремонт коснулся всех отделений.
Всего за шесть лет здесь восстановили и открыли восемь корпусов. В них закупили современное оборудование.
Поблагодарил главврача и отметил высокий результат совместной командной работы глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Сотрудников больницы он отметил почетными грамотами.
Масштабы капитального преобразования оценила и депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.
«Это дает уверенность, что действительно у нас, в наших медицинских учреждениях работают высококвалифицированные кадры», - прокомментировала она.