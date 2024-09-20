Соматический корпус больницы в Воскресенске капитально отремонтировали

В обновленном корпусе разместились четыре отделения: офтальмологическое, отоларингологическое и педиатрическое. Также, по решению главного врача Юрия Райхмана, временно переведено пульмонологическое отделение, поскольку терапевтический корпус вступает в программу капитального ремонта.

Кроме капитального ремонта, в рамках программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» для всех отделений корпуса было приобретено новое оборудование, что значительно повысит качество медицинской помощи как для взрослых, так и для детей.

Особое внимание было уделено созданию комфортной атмосферы для маленьких пациентов. Члены творческого союза Воскресенских художников «АРТ-движение» украсили стены игровой комнаты изображениями сказочных героев, что способствует более быстрому выздоровлению детей.

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