Солнечногорская команда спортсменов по рукопашному бою вошла в топ-3 в Подмосковье
Сразу несколько спортивных состязаний прошли в Солнечногорске в СК «Олимп». Солнечногорским рукопашникам удалось завоевать 54 медали.
Владимир Манухин подчеркнул, что спортсмены Подмосковья показывают хорошие результаты.
«Вот и в результате этих соревнований у солнечногорцев 54 медали: девять золотых, 11 серебряных и 34 бронзовых», - поделился Владимир Манухин.
В общем зачете команда Солнечногорска заняла третье место, второе место у рукопашников из Домодедово, первое у команды Балашихи. Теперь спортсменам предстоит подготовиться к Первенству Центрального Федерального округа России по рукопашному бою.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они должны распахнуть двери перед посетителями до конца 2023 года.
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Соревнования проходили на протяжении двух дней. Так, были определены победили Первенства Московской области по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 лет, а также Первенство Московской области по самообороне среди юношей и девушек 10-17 лет.
Президент Федерации рукопашного боя Московской области Владимир Манухин рассказал, что в соревнованиях приняли участие 450 участников из разных городов Московской области. От Солнечногорска за медали боролись 63 спортсмена.
Первенство Московской области по рукопашному бою является отборочными соревнованиями для участия в Первенстве Центрального Федерального округа, которые будут проходить в Одинцово в декабре этого года.