Солнечногорская команда по мини-футболу обыграла соперников из Красноармейска и Дубны

В Солнечногорске в зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» стартовали игры в рамках первенства Московской области по мини-футболу. В матче принимали участие спортсмены 2006–2011 года рождения.

Соперниками солнечногорской команды стали ребята из Красноармейска и Дубны. По итогам игры команда спортивной школы № 1 из Солнечногорска 2010 года рождения обыграла команду Красноармейска со счетом 8:1, а ребята на год младше обошли соперников со счетом 2:1.Также солнечногорские спортсмены 2008–2009 года рождения обыграли ребят из Дубны со счетом 9:1.

«Солнечногорская спортивная школа № 1 готовит спортсменов в пяти дисциплинах: спортивная аэробика, баскетбол, триатлон, волейбол и мини-футбол. На сегодняшний день здесь обучается 850 воспитанников, 240 из которых занимаются именно мини-футболом», - отметил директор спортивной школы № 1 городского округа Солнечногорск Игорь Ревякин.

В ближайшие выходные, 25 и 26 ноября, первенство Московской области по мини-футболу пройдет среди команд из Солнечногорска, Мытищ и Химок.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что зарплаты ведущих спортсменов и тренеров Подмосковья увеличат на 40%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».