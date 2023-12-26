Солнечногорск представил достижения в сфере туризма на стенде Подмосковья в парке «Зарядье»
Мероприятие «Дни Московской области» прошло в парке «Зарядье». Солнечногорск в числе 11-ти лучших муниципалитетов региона представил туристический потенциал на стенде Московской области.
Представители Солнечногорска подготовили интерактивную программу для зрителей с викториной, головоломками и шарадами по истории округа. На мастер-классах посетители сделали новогодние поделки из бумаги, а во время дегустаций угостились кондитерскими изделиями от местных производителей.
«В ходе мероприятия представители администрации городского округа поделились планами по развитию туризма на ближайший год, познакомили со своими лучшими гостиницами, туристскими объектами и маршрутами», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
Всего в первые дни мероприятия площадку Московского туристско-информационного центра посетили более шести тысяч человек.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.
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