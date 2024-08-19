19 августа 2024, 13:16

Солисты ансамбля МЧС Подмосковья победили на международном конкурсе

Главное управление МЧС России по Московской области
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Надежда Королева и Сергей Жаринов из ансамбля МЧС России по Московской области «Роза ветров» победили на международном певческом фестивале «Арзамасские купола». Они выступили с одноименной песней, которую специально написали для этого конкурса.

Песню «Арзамасские купола» написал Сергей Жаринов. Семейный дуэт второй год участвует в фестивале и признается лучшим в своей номинации.

Международный фестиваль православной и патриотической песни «Арзамасские купола» в этом году объединил более 130 исполнителей из России и Белоруссии. Организаторы отмечают, что формат мероприятия демонстрирует слаженное взаимодействие церкви, органов власти, общественных структур и бизнес-сообществ.

За 13 лет проведения фестиваля его участниками стали более 2,5 тысячи человек.

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МЧС РФ Фестивали конкурсы
19 августа 2024, 12:14
«Будет потеплее». Жителям Подмосковья рассказали о погоде на неделю
РИА «Новости»
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Жителей Московской области в ближайшую неделю ждет теплая погода, но несколько дней будут идти дожди. Такой прогноз 360.ru озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик рассказал, что сегодня температура достигнет «июльских» 28 градусов, а затем будет немного снижаться.

«Совершенно определенно, будет потеплее. Но самый теплый день будет только сегодня, потому что потом нас ждет два шага вниз по температурной шкале», - отметил он.

Шувалов предупредил, что с 20 августа из-за идущей с запада ложбины с фронтальными разделами в регионе похолодает.

«Во-первых, дождь. А во-вторых, температура на пять градусов ниже - 23 градуса. И это все, что мы можем ожидать от этой воздушной массы», - указал он.

Специалист объяснил, что погода испортится ненадолго, и уже 21 и 22 августа наступят теплые летние дни.

«Среда и четверг у нас без осадков, и тоже 23-25 градусов, что тоже неплохо, по крайней мере на два-три градуса выше обычной [температуры] в это время года», -констатировал эксперт.

Менее продолжительная волна дождей пройдет в Подмосковье в пятницу, 23 августа.

«Температура после этого немножечко снова просядет. Но совсем несильно - всего до 21-23 градусов. Так что ничего сверхъестественного нет, обычное колебание температуры с августовскими значениями», - добавил Шувалов.

Он также сообщил, что выходные будут теплые - в субботу и воскресенье осадков не предвидится - «23-25 градусов, такой погодный оптимум».

Ранее Шувалов заявил, что в Москва с понедельника «попадет в теплый сектор». В выходные в столице ожидается облачная погода и температура до 25 градусов.

Прогноз погоды Погода
19 августа 2024, 11:27
Еще 252 человека расселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Медиасток.рф
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Еще 252 человека переехали в новостройки из аварийного жилья в Подмосковье за неделю. За это время в 16 округах региона расселили 115 помещений.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, за 252 человека получили новые квартир или компенсации. Всего расселили 115 аварийных помещений общей площадью более 4,8 тысячи квадратных метров в Шатуре, Солнечногорске, Ступине, Электростали, Королеве, Коломне и других муниципалитетов.

«За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселен 252 человека, жителям 16 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость», - сообщили в ведомстве.

Работы проводят по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Аварийное жилье
19 августа 2024, 10:46
«Нуждаются в пристальном внимании». Воробьев — о подготовке жилых домов Подмосковья к осени
Медиасток.рф
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Системы электроснабжения и отопления улучшат в Подмосковье в этом году.  В регионе реализуют федеральные и региональные проекты, о которых на заседании правительства рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Потребление электричества увеличивается в Подмосковье ежегодно. Для качественного обеспечения жителей ресурсами в регионе реализуют федеральную программу по усилению питающих центров и модернизации сетей. Работы будут проводить «Россети» и «Мособлэнерго».

Жители также почувствуют изменения в части отопления. За динамикой ремонта сетей следят представители прокуратуры и контролирующих органов. С особым вниманием подходят к подготовке многоквартирных и ветхих домов.

«Осень на носу, и все наши теплотрассы, темп работ и муниципалитеты нуждаются в очень пристальном внимании», - отметил губернатор.

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ЖКХ Электричество Андрей Воробьев Отопление
19 августа 2024, 10:07
Льготная ипотека помогла неонатологу из Балашихи приобрести жилье
Министерство жилищной политики Московской области
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Неонатолог Кристина Пикалова приобрела квартиру рядом с работой благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Врач работает в Балашихинском родильном доме.

«У меня совершенно особенная сфера. Я работаю с самыми маленькими пациентами - с новорожденными. Общаюсь с молодыми мамами, разделяю их радость», - рассказала Кристина.

В Подмосковье Пикалова снимала жилье. Узнав от коллег о региональной программе улучшения жилищных условий, подала документы.

«Я уже живу в своей собственной „однушке“. Выбрала квартиру на вторичном рынке сразу с хорошим ремонтом. Дом находится рядом с роддомом. Это необыкновенное счастье - идти с работы к себе домой», - говорит врач.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Балашиха Социальная ипотека

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